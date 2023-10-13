南應大敬老周專為長者設計 今起受理報名

台南應用科大今天宣布舉辦「敬老周」系列各項活動。由該校美容、漫畫、視傳、舞蹈、服飾設計、旅館等六系攜手，自23日28日連續一周配合59周年校慶，推出六大系列「永保安康 健美九九」主題活動，今天起受理報名。

六大系列活動包括「青春再現-銀髮美容與保養」、「人人都是畫家-單刷版素描」、「挖呀挖-考古驚奇體驗」、「活齡活現好靈光-身體動起來」、「留住自然美-植物拓染-樂生活」、「咱的灶咖-私廚手路菜」等，希望銀髮長者呼朋引伴報名參與。

校方表示，敬老周受市政府委託舉辦，內容橫跨護膚、繪畫、考古、運動健身及衣、食等領域，都是專為銀髮長者設計且貼近生活日用，通過連串充滿創意與熱情的活動，讓參與的長者們動在其中更樂在其中，也藉此傳遞全體師生對長者的尊老、敬老與愛老心意，拉近社區鄰里關係。

活動由教師引領解說，學子擔任幫手，讓長者學習版畫素描、互動考古遊戲、銀髮美容與保養、懷念點心、創意拓染以及健康運動。一系列精心規畫活動讓長者感受到年輕一代的活力與創意，也讓更多年輕人領略到長者的豐富生命、經歷與智慧，老中青三代互動切磋，達到彼此尊重、珍賞與和諧。

校長楊正宏表示，創校至今近60年，除辦理多年的樂齡大學已贏得各界好口碑，近年傾力實踐大學社會責任，投入許多人力精神，連結整合各系資源的參與社會活動、帶動社區發展，也由此教導學生適性發展，培育具實作能力，並成為富有社會關懷且敬業樂群的人才。因名額有限，每人限報名兩項活動。洽詢電話06-5100721或 0918390328。