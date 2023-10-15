女兒數學考試「4cm÷5mm=8」遭糾正 網不解：哪有什麼問題？
小孩子在算數學習題時，有的人認為只要最終答案算對，過程步驟怎麼想都沒有關係。但也有人認為要建構基礎，因此強調不只是答案，連算式都必須要符合標準，才是真正的答對。近來日本網友，就分享了一則這樣的爭議。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「shelfall」最近抱怨，表示女兒考試碰到一題數學，題目問「將4cm的鐵絲以5mm的長度分著切，最終會切成幾條」。女兒最終回答了「8條」，但在算式的部分，女兒直接混合了兩種單位，填上了「4cm÷5mm=8」這個算式，被老師認為「這樣的算式答案不會是8」打成錯誤。
娘が算数のテストで— shelfall (@shelfall) October 1, 2023
｢4cmの針金を5mmずつに切ると何本できますか｣
という問題に
(式)4cm÷5mm=8
(答)8本
と回答したところ、式が減点されてた
｢この式では答えは8になりません｣
と書かれてたけど、単位付けてるから正しいのになあ
這想法讓網友覺得不以為然，表示女兒自己知道公分和公釐的概念，直接算沒有什麼問題。而這個老師本來就比較固執，會認為自己教得東西絕對正確，算數問題也都得填上正確答案。除了這回之外，還好幾次因為這個教學風格，讓女兒出現計算錯誤，還因此遭到責罵。這回也跟女兒討論過，決定不要管老師怎麼想，默默寫上自己認為正確的答案就好。
其他網友們也覺得「這完全答對了吧」、「單位都標出來了，哪有什麼問題」、「不如說這代表他完全掌握住單位的概念，很聰明才對吧」、「學校就是只顧著一個標準答案，其他答案都算錯的地方」、「老師才有問題吧」。
但也有網友認為「以算數來講這樣扣分合理」、「把cm跟m混用，這在一般狀況裡應該不會被承認」。
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