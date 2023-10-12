影／弘光餐旅菁英大賽 歐盟與ITA贊助的高中生國際廚藝挑戰賽
弘光科技大學餐旅管理系與義大利經濟貿易文化推廣辦事處 (ITA)、伊芙行銷有限公司，今天共同在弘光科大舉辦「2023第一屆弘光餐旅菁英大賽暨義國美食節」，這是全台唯一由歐盟與ITA贊助的廚藝競賽，13組晉級決賽的高中職選手較量廚藝，運用烹調技法呈現出豐富多元的義式美食饗宴。
比賽結束後，今天下午舉辦頒獎典禮，獲得90分以上的金牌隊伍為：水里商工、青年高中、達德商工、僑泰高中、嶺東中學、慈明高中等學校的學生。
今天的活動開幕儀式在弘光科大L棟超商前廣場舉辦，由ITA義大利辦事處主任陸意佶、EcceAsia 歐洲特級初榨橄欖油執行長亞歷山大．比亞力，及弘光科大副校長張聰民、國際長田其虎等人為活動揭開序幕，餐旅系學會、國青社、西廚社、創調社、時尚甜點社、品酒社設攤示範各種義式美食供大家品嚐。
弘光科大副校長張聰民表示，餐旅系長期致力傳授學生各種國際美食，民國107年與義大利ALMA廚藝學院簽約每年選送學生前往義大利研習及實習時，由老師帶領學生製作義式餐點供來賓品嘗，當時在義大利經貿辦事處的認證下，活動被義大利官方列入「義大利世界美食周」中，接下來幾乎年年都辦理義大利美食相關活動，今年更進一步與義大利辦事處、EcceAsia 歐洲特級初榨橄欖油、伊芙行銷有限公司，共同舉辦菁英大賽，擴大推廣國際美食，別具意義。
餐旅管理系系主任吳松濂指出，經過初賽來自水里商工、青年高中、致用高中、葳格高中、達德商工、僑泰高中、嶺東中學、慈明高中的13組學生晉級決賽，比賽規則為選手必須在90分鐘內烹調主菜與開胃菜各一道，每道料理需烹調2人份，需使用指定的歐洲特級初榨橄欖油入菜，菜餚主題不限型式，可以中式、西式或日式等方式呈現，擺盤內所陳設內容，不得出現不可食用裝飾物品。
由學者與專家組成評審團評分標準，材料準備與衛生占20%，難易度與技術性占30%，菜餚美味程度占30%，設計與擺盤占20%。比賽過程中，評審走動觀看選手材料準備情形及烹調衛生，選手們各個戰戰兢兢應賽，經過90分鐘奮戰，小心翼翼將作品端入品評室供評審評分。
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