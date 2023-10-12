南市偏鄉小學生社區導覽當解說員 自籌明年畢旅經費

台南市東山區青山國小11名小六學生，今參與導覽培訓社造擔任解說員，更販售在地農產品蜂蜜禮盒，籌措明年畢業旅費，希望減輕家庭負擔 ，展現自力圓夢企圖心。

11名學生參與在地青農王惠珊「小小解說員-社區文化導覽培訓」計畫，活動以步行導覽青山社區，結合在地產業龍眼及蜂蜜為主，舉辦剝龍眼pk大賽、手搖蜂蜜水及種子ＤＩＹ傘繩杯環，跳出以往框架進行趣味遊戲。

學生首場解說以在地居民為對象，學生羅翊愷及呂語璇的順心均放下當前忙碌農務工作，參與孩子第一次導覽活動，開心看到孩子沈穩表現。

市議員李宗翰得知行銷在地農特產籌措畢業旅費也趕來購買，以行動支持孩子壯舉。東山區長呂煌男邀請周日東山桂圓節設攤，籲請鄉親力挺義賣活動。