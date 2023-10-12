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嶺東科大校友設計國慶禮賓服 台灣欒樹為靈感驚豔全場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學時尚學院，致力培育專業時尚產業人才，學生近年在各項國內外競賽獲得卓越殊榮。圖／嶺東科技大學提供
嶺東科技大學時尚學院，致力培育專業時尚產業人才，學生近年在各項國內外競賽獲得卓越殊榮。圖／嶺東科技大學提供

今年雙十國慶禮賓服裝，由嶺東科技大學流行設計系校友呂秉泰精心打造，呈現極具魅力的設計。設計師呂秉泰去年就曾為國慶馬祖兒童合唱團設計橘白卡其風格服裝，令人驚艷，今年再度以台灣欒樹的「五色欒華」為主題，擔任國慶禮賓服裝設計，男女裝的細緻格紋設計，呼應台灣欒樹的紋路，舒適又時尚。

今年國慶大會的禮賓服裝風格，男禮賓員穿著棕黑色西裝，搭配橘紅色領帶，女禮賓員則身穿橘紅色漸層連身洋裝。服裝主題靈感來自於台灣欒樹，台灣欒樹在結果至落葉的過程中呈現出多種色彩變化，象徵台灣多元民主和包容性。呂秉泰表示，台灣欒樹在風雨中傲立不搖，就像我們的國家一樣堅韌挺拔。

嶺東科大時尚學院院長施文瑛表示，呂秉泰當年在流行設計系畢業動態競賽中，已獲得評審一致的肯定，奪得第一名的榮譽，如今再次展現卓越出色的設計功力，成為嶺東科大時尚學院學弟妹們的榮耀典範，學校引以為傲。

嶺東科大時尚學院，致力培育專業時尚產業人才，學生近年在各項國內外競賽獲得卓越殊榮，如紅點最佳設計獎、台北時裝周設計新秀獎、全國實務專題競賽第一名等多項大獎，畢業生更是業界最愛的設計人才，未來時尚學院將加落實國際化的設計專業，培育更多優秀專業人才。

今年國慶大會的禮賓服裝風格，男禮賓員穿著棕黑色西裝，搭配橘紅色領帶，女禮賓員則身穿橘紅色漸層連身洋裝。圖／嶺東科技大學提供
今年國慶大會的禮賓服裝風格，男禮賓員穿著棕黑色西裝，搭配橘紅色領帶，女禮賓員則身穿橘紅色漸層連身洋裝。圖／嶺東科技大學提供

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