棕熊行進樂隊跨國交流將登場 東石國中加緊練習
東石國中、竹崎高中樂旗隊與UCLA棕熊行進樂隊14日將在嘉縣府前廣場聯合演出，縣長翁章梁今天至東石國中關心樂旗隊練習狀況，勉勵同學多多開口講英文，並說這是難得的國民外交經驗。
嘉義縣教育局告訴中央社記者，14日上午8時50分在縣府前將舉辦東石國中、竹崎高中樂旗隊與UCLA棕熊行進樂隊的音樂交流演出，近日2校的樂旗隊都在加緊練習，要呈現最佳的演出內容。
東石國中樂旗隊今天上午在學校操場練習時，翁章梁特別到場觀看並嘉勉同學的辛勞；翁章梁說，這將是一次非常棒的國民外交經驗，鼓勵東石國中、竹崎高中的同學多多開口與UCLA的同學們互動交流。
翁章梁表示，14日上午UCLA棕熊行進樂隊演出前還有嘉義縣街舞培訓隊進行暖場，民眾欣賞完演出後可以到會場旁的嘉有好市集逛街，購買嘉義在地農特產品與市集，一起歡樂度過週末。
東石國中校長林子欽指出，東石國中樂旗隊成立至今邁入第16年，對外表現成果非凡。在室內樂團指導老師王秀田、行進樂隊指導老師黃朝偉及各分部教練指導下，連續15年獲得全國南區音樂比賽行進管樂特優。
林子欽強調，樂旗隊為了此次表演勤加練習，希望能與UCLA棕熊行進樂隊進行優質的音樂交流。
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