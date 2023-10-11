台南掘地3尺有古蹟 首間保留歷史遺構並展示在永福國小

台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，此處是200多年前全台最高行政機關清代道署遺構，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。市長黃偉哲表示，未來列入校外教學景點，讓此遺跡成為下一代的歷史基本素養。

永福國小老舊校舍重建時，發現清領時期「台灣兵備道」道署遺構，市府於永福國小永澄樓打造「市定古蹟清代道署遺構展示中心」，以「尋找生活中的考古」為展示主軸，打造集「教學、文資保存與展示」的三合一場域讓學生走入校園即進入歷史，成為校園生活的日常。

黃偉哲表示，台南是文化古都，可說是「掘地三尺有古蹟」，校舍重建工程會挖到古蹟，連開闢道路也會挖到，永福國小挖掘到的「清代道署遺構」是全台灣唯一的道署衙門古蹟現場，市府現地保留，並透過文資調查，打造成為歷史、文化教育的重要場景，未來將作為台南市校外教學重要的教育點，透過古蹟說歷史，傳承到下一代。

建築師以「以今襯古，以新襯舊」為設計核心理念，中央展區以流線型設計呈現時間長河的意象，不同時期出土的文物，展示在象徵各文化層的層層展櫃中，包括證明此處曾經靠海的貝殼生態遺留、清代的手繪紋飾瓷器、日治時期印有臺南市徽的瓷杯、因二戰大轟炸而燒融的時鐘等，觀眾得以透過出土文物認識不同時代的臺南與在此生活的人們。

永福國小學生吳秉祐、陳筱涵擔任導覽員，解說道署遺構和出土的文物，對家鄉與學校的歷史如數家珍，彷彿見證歷史的時空旅人，而周圍展示的校園老照片，更讓多年未曾踏入母校的校友，憶起令人懷念的兒時青春。

文化局長謝仕淵指出，設立展示中心，除了保存與活化文化資產外，更重要的是將這片土地的歷史，融入學校教育，推動文資教育從小扎根，培養下一代文化公民，未來將運用創意摸索出更多活化與利用校內文資的可能性。