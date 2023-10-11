快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南掘地3尺有古蹟 首間保留歷史遺構並展示在永福國小

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，內有二戰大轟炸而燒融的時鐘。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，內有二戰大轟炸而燒融的時鐘。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，此處是200多年前全台最高行政機關清代道署遺構，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。市長黃偉哲表示，未來列入校外教學景點，讓此遺跡成為下一代的歷史基本素養。

永福國小老舊校舍重建時，發現清領時期「台灣兵備道」道署遺構，市府於永福國小永澄樓打造「市定古蹟清代道署遺構展示中心」，以「尋找生活中的考古」為展示主軸，打造集「教學、文資保存與展示」的三合一場域讓學生走入校園即進入歷史，成為校園生活的日常。

黃偉哲表示，台南是文化古都，可說是「掘地三尺有古蹟」，校舍重建工程會挖到古蹟，連開闢道路也會挖到，永福國小挖掘到的「清代道署遺構」是全台灣唯一的道署衙門古蹟現場，市府現地保留，並透過文資調查，打造成為歷史、文化教育的重要場景，未來將作為台南市校外教學重要的教育點，透過古蹟說歷史，傳承到下一代。

建築師以「以今襯古，以新襯舊」為設計核心理念，中央展區以流線型設計呈現時間長河的意象，不同時期出土的文物，展示在象徵各文化層的層層展櫃中，包括證明此處曾經靠海的貝殼生態遺留、清代的手繪紋飾瓷器、日治時期印有臺南市徽的瓷杯、因二戰大轟炸而燒融的時鐘等，觀眾得以透過出土文物認識不同時代的臺南與在此生活的人們。

永福國小學生吳秉祐、陳筱涵擔任導覽員，解說道署遺構和出土的文物，對家鄉與學校的歷史如數家珍，彷彿見證歷史的時空旅人，而周圍展示的校園老照片，更讓多年未曾踏入母校的校友，憶起令人懷念的兒時青春。

文化局長謝仕淵指出，設立展示中心，除了保存與活化文化資產外，更重要的是將這片土地的歷史，融入學校教育，推動文資教育從小扎根，培養下一代文化公民，未來將運用創意摸索出更多活化與利用校內文資的可能性。

校長楊淑晏說，市定古蹟清代道署遺構展示中心的成立，在永福國小教育史上有極為重要的意涵，過去只能在文字或圖片所看到、耳裡所聽到的歷史，如今跨越時空以真實的樣貌呈現在師生的眼前，孩子在每日活動的校園裡，就能近距離的親身感受歷史是如此真實的存在。

台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，內有清代的手繪紋飾瓷器。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，內有清代的手繪紋飾瓷器。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，也是全國第一所在校園內發現歷史遺構，現地保留並展示的學校。記者鄭惠仁／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

古蹟 文物 台南

延伸閱讀

全運會碰上登革熱台南疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館

「以巴衝突是借鏡」 黃偉哲： 避戰須做好準備才能永久和平

台南登革熱增224例 黃偉哲巡檢再次親自噴藥

台南登革熱新增224例 已逼近1萬4千例

相關新聞

台南掘地3尺有古蹟 首間保留歷史遺構並展示在永福國小

台南市中西區永福國小永澄樓的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」今天開幕，此處是200多年前全台最高行政機關清代道署遺構，也...

數位學習徵選 竹市打造好學

今年教育部推動數位學習績優徵選方案，竹市推薦南寮國小、光華國中、青草湖國小及東門國小資訊組長吳俊成、竹光國中資訊組長陳乃...

有陷阱！小二數學題「藏兩字」醫生也被考倒 網喊：在測閱讀能力

兒童感染科醫師顏俊宇在臉書上分享小二孩子考卷錯的三題數學題目，身為家長的他也無法理解題意，在線直問：「請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」引發熱議。

小犬颱風掀翻屏縣11所國中小校舍災損1.6億元 國慶連假搶修明復課

小犬颱風5日襲台重創恆春半島，強風豪雨重擊校園造成房舍毀損，經4天國慶連假搶修，縣內6日停課的11所學校13校區明將恢復...

基隆、日本國中生交流31年 明年恢復寄宿家庭相互接待

基隆市成功國中與日本中能登中學校交流因疫情中斷，今年再次成行，並相約明年恢復住宿家庭模式。基隆市長謝國樑今天接見來訪的中...

新竹縣3小學11月才開打流感疫苗 家長憂太晚來不及保護

今年公費流感疫苗於上周一（2日）開打，新竹縣已累積有157人不願施打高端廠牌離開。新竹縣衛生局今天宣布不會讓高端疫苗進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。