數位學習徵選 竹市打造好學
今年教育部推動數位學習績優徵選方案，竹市推薦南寮國小、光華國中、青草湖國小及東門國小資訊組長吳俊成、竹光國中資訊組長陳乃誠，教育處形容「陣容堅強」，也盼持續深化各校數位教育。
教育處指出，南寮國小由歷任校長支持，深耕運用自主學習於因材網發展，榮獲教育部110年核心學校殊榮。教務主任劉麗娟指出，看到多數學生的學習動機顯著提升，觸覺型、動覺型學習風格的孩子，在數位學習課堂上的表現讓老師驚艷。
光華國中疫情期間運用因材網進行全市線上教學演練觀摩會，提供因應疫情停課的參考模式。前年起擔任竹市數位重點學校以來，成立4大領域社群，活化應用數位教學平台，促進多元學習成效。
青草湖國小致力數位科技應用，每間教室都配備最新數位化教學工具，校內部分教師與大學端合作開發AR/VR虛擬教材，培養學生創新思維和問題解決能力，獲得教育部5G新科技示範學校。
市長高虹安表示，竹市全面推動數位教育，成立數位重點學校，讓數位社群輔導團隊深入各校了解數位教學現況，根據學生需求立即給予解決方法，打造優質數位學習環境，落實「新竹好學」精神。
另推動「班班有大屏，一師一載具」，未來3年內以每年建置800間智慧教室為目標，逐步完備全市46所國中小的班級軟硬體資訊設備。
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