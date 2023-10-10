有陷阱！小二數學題「藏兩字」醫生也被考倒 網喊：在測閱讀能力

兒童感染科醫師顏俊宇在臉書上分享小二孩子考卷錯的三題數學題目，身為家長的他也無法理解題意，在線直問：「請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」引發熱議。

三題數學題目分別為，一、停車場原本有31輛車，再開入52輛車後，現在停車場裡大約有幾輛車？正確答案為：80。二、麵包店早上賣出47個麵包，下午又賣出32個麵包，麵包店今天大約賣出幾個麵包？正確答案為：80。三、操場有29個男生和52個女生在運動，大約有幾個人在運動？正確答案為：80。

只見孩子在試卷中原本用直式公式算出的精準答案皆被圈起，而考題中「大約」二字被老師紅筆劃起強調，讓顏俊宇不解，「想問題目所謂的『大約』是算出來又再四捨五入嗎？覺得這數學文字遊戲也太難了吧？」

顏俊宇表示，女兒算出精準答案卻被劃錯，對方還疑惑問自己，「難不成去超商買東西可以說，83元的東西大約80元，我只付80元嗎？」顏俊宇認為，以後題目應該可以換個問法，比如：「四捨五入後大約是多少呢？這樣比較不會誤會」。更直呼：「數量很大或不精確就可以算個大約，但數字都那麼清楚了幹嘛還要算大約」。

貼文一出，引起網友熱議，「真的是在考語文不是數學」、「無法理解，明明可以明確知道數量，為何還要大約」、「現在數學考的根本就是閱讀能力」。

但也有網友解答，「考卷的主旨是想要教『大約』這兩個字，而不是要教『加法』」、「大約就是靠近的概念，像直尺測量一樣，舉例：6.3公分靠近6公分，6.8公分靠近7公分。我是劃線跟我家小二生解釋，給你參考看看。」