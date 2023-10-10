不只Netflix有宮部美幸 宮部美幸怪談「附身」曉劇場
繼改編日本國民作家宮部美幸怪談為「之間」後，曉劇場本周將推出宮部美幸怪談系列新作「附身」，由持續發展文學劇場的曉劇場編導鍾伯淵進行改編，從一場替換生者靈魂的禁忌之術，呼應當前社會人性慾望的陰翳與曖昧之處。「附身」13日至15日於萬座曉劇場登場，11月4日則前往台南藝術節演出。
「附身」描寫一場替換生者靈魂的禁忌之術，掩蓋了一場驚世駭俗的少女殺人事件。宮部美幸以細膩文字勾勒江戶百景，以充斥妖怪、奇譚的百物語映照出人性百態，讓人無所遁逃。
曉劇場表示，「附身」從人性的惡出發，愛與恨的交織轉化為執念，而執念讓心中的惡心萌生成一種能量，引出人內心最黑暗的慾望。而曉劇場重新詮釋的「附身」，不僅是台灣宗教文化概念中的「魂靈附體」，更揭開每個人心中的慾念所形塑的內心闇影。
「附身」邀請金鐘影后吳奕蓉、台灣鬼王圖文作家阿慢及日本服裝暨舞台設計師小峯三奈擔任演後座談嘉賓。有台灣鬼王之稱的圖文作家阿慢，其「百鬼夜行誌」系列於2014年起在網漫平台連載，至今總觀看數達1.4億次，另外發行6本實體漫畫，內容包含校園怪談、鄉野傳說、恐怖凶宅等，累積近9萬冊銷量。吳奕蓉則在熱映電影「粽邪3：鬼門開」詮釋美凰大旅社老闆娘。三位來自不同領域的創作者和藝術家，將帶著觀眾從不同角度觀看恐怖怪談的幕後製作。
而被譽為日本國民作家的宮部美幸，其作品「模仿犯」創下日本出版界史無前例的「六冠」榮耀，近日更由Netflix製作改編成台灣連續劇引起極高的討論度，卻鮮少有機會在台灣看到宮部美幸的作品改編為劇場作品。曉劇場邀請所有喜歡怪談、鬼故事及宮部美幸的觀眾朋友及書迷，一同在劇場的暗閣中，發現人性的陰翳之美。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言