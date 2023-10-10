不只Netflix有宮部美幸 宮部美幸怪談「附身」曉劇場

繼改編日本國民作家宮部美幸怪談為「之間」後，曉劇場本周將推出宮部美幸怪談系列新作「附身」，由持續發展文學劇場的曉劇場編導鍾伯淵進行改編，從一場替換生者靈魂的禁忌之術，呼應當前社會人性慾望的陰翳與曖昧之處。「附身」13日至15日於萬座曉劇場登場，11月4日則前往台南藝術節演出。

「附身」描寫一場替換生者靈魂的禁忌之術，掩蓋了一場驚世駭俗的少女殺人事件。宮部美幸以細膩文字勾勒江戶百景，以充斥妖怪、奇譚的百物語映照出人性百態，讓人無所遁逃。

曉劇場表示，「附身」從人性的惡出發，愛與恨的交織轉化為執念，而執念讓心中的惡心萌生成一種能量，引出人內心最黑暗的慾望。而曉劇場重新詮釋的「附身」，不僅是台灣宗教文化概念中的「魂靈附體」，更揭開每個人心中的慾念所形塑的內心闇影。

「附身」邀請金鐘影后吳奕蓉、台灣鬼王圖文作家阿慢及日本服裝暨舞台設計師小峯三奈擔任演後座談嘉賓。有台灣鬼王之稱的圖文作家阿慢，其「百鬼夜行誌」系列於2014年起在網漫平台連載，至今總觀看數達1.4億次，另外發行6本實體漫畫，內容包含校園怪談、鄉野傳說、恐怖凶宅等，累積近9萬冊銷量。吳奕蓉則在熱映電影「粽邪3：鬼門開」詮釋美凰大旅社老闆娘。三位來自不同領域的創作者和藝術家，將帶著觀眾從不同角度觀看恐怖怪談的幕後製作。