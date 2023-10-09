基隆、日本國中生交流31年 明年恢復寄宿家庭相互接待

基隆市成功國中與日本中能登中學校交流因疫情中斷，今年再次成行，並相約明年恢復住宿家庭模式。基隆市長謝國樑今天接見來訪的中能登町長宮下為幸時說，市府努力讓基隆的學校和孩子走出去，繼引進美國頂尖大學課程給基隆高中學生就讀，如果日本大學願意提供國際課程，相信基隆學生也會有興趣。

謝國樑今天在市府貴賓室，先與日本石川縣鹿島郡中能登町訪問團，談論基隆市信義區、成功國中與中能登町聯誼和交流事宜，再接見日本高松市香川日華親善協會事務局長和田憲明帶領的訪問團，邀請他們明早到海洋廣場參加國慶活動。

成功國中校長張志明說，學校31年前開始和日本的鹿島、鹿西和鳥屋中學交流，對方3校10多前合併成立中能登中學校後，交流模式進階，偶數年由成功學生赴日，奇數年中能登學生來台，都住在對方學生家中。

兩校學生2020到2022年因新冠肺炎疫情中斷交流，成功學生今年8月才再赴日，但未住學生家中，明年恢復寄宿家庭模式。張志明表示，學生交流對雙方都有好處，相互接待變成好朋友，兩個家庭也能建立很好的情誼，成功國中也有學生在高中後前往日本留學。

謝國樑說，讓基隆的孩子、基隆的學校走出去，是市府重要的教育政策。他前一陣子到美國加州博克萊分校洽商，未來將引進頂尖大學課程給基隆的高中學子就讀，日本如果有好的大學，願意提供國際課程，相信基隆的高中生也會有興趣，希望雙方繼續努力推動國際交流。