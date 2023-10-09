基隆、日本國中生交流31年 明年恢復寄宿家庭相互接待
基隆市成功國中與日本中能登中學校交流因疫情中斷，今年再次成行，並相約明年恢復住宿家庭模式。基隆市長謝國樑今天接見來訪的中能登町長宮下為幸時說，市府努力讓基隆的學校和孩子走出去，繼引進美國頂尖大學課程給基隆高中學生就讀，如果日本大學願意提供國際課程，相信基隆學生也會有興趣。
謝國樑今天在市府貴賓室，先與日本石川縣鹿島郡中能登町訪問團，談論基隆市信義區、成功國中與中能登町聯誼和交流事宜，再接見日本高松市香川日華親善協會事務局長和田憲明帶領的訪問團，邀請他們明早到海洋廣場參加國慶活動。
成功國中校長張志明說，學校31年前開始和日本的鹿島、鹿西和鳥屋中學交流，對方3校10多前合併成立中能登中學校後，交流模式進階，偶數年由成功學生赴日，奇數年中能登學生來台，都住在對方學生家中。
兩校學生2020到2022年因新冠肺炎疫情中斷交流，成功學生今年8月才再赴日，但未住學生家中，明年恢復寄宿家庭模式。張志明表示，學生交流對雙方都有好處，相互接待變成好朋友，兩個家庭也能建立很好的情誼，成功國中也有學生在高中後前往日本留學。
謝國樑說，讓基隆的孩子、基隆的學校走出去，是市府重要的教育政策。他前一陣子到美國加州博克萊分校洽商，未來將引進頂尖大學課程給基隆的高中學子就讀，日本如果有好的大學，願意提供國際課程，相信基隆的高中生也會有興趣，希望雙方繼續努力推動國際交流。
謝國樑也期許基隆市能與中能登町、高松市互動更為緊密，促進彼此旅遊、文化藝術、觀光、產業和教育交流，讓三地的發展和繁榮發揮加乘效應。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言