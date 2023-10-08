家長：學校辦得好 就有吸引力
人口成長的新興區域增設新學校，衝擊傳統老校招生。學者認為，可重新畫分學區，讓各校均衡發展，但得提早調查規畫，以減少社區反彈；不過，家長與學生不會被學區綁住，發展辦學特色才是王道。
彰化吳姓家長指出，新學校設備新穎，師資年輕較吸引人，若老校辦出特色，提供好的課後照顧和課程，家長也會選擇老校。林姓縣民說，老校辦學成效不突出，大家才會選新校，應該多宣傳、與家長多溝通。
大葉大學推廣教育長邱紹一說，學區畫分由公所鄰里開會協調，應掌握每年出生數、預估6年後入學數，最好6到10年前就舉辦公聽會。
邱紹一說，新舊學校補助不能齊頭式平等，老校應投入更多資源，甚至要有「老校專案」，讓傳統學校發展出特色。
資深校長說，少子化浪潮下，多數學校都有招生壓力，學區畫分短期能分配學生數，但長期而言，學生、家長會選擇認同的學校，不會被綁住。
彰化縣議員林小琪說，教育處與公所每隔幾年，應檢討學區畫分，加上配套措施，提供老校或舊城區學校更多資源，否則難保百年老校淪為被裁併的窘境。
彰化縣教育處長蔡金田說，部分學校班級數膨脹，有的在萎縮，影響整體教學品質，新校吸引力強，但校舍空間有限，也不能一直擴充，得維持各校平衡；各校得有辦學特色，才能留住學生。
台中市教育局表示，以北屯為例，人口大量移入，原學區的學校空間不足，有新設校需求，事前會評估未來的學齡人口數、校舍空間等，維持各校生源穩定；新校確實較有吸引力，市府會協助各校發展特色。
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