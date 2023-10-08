少子化 老校拚招生 新校總量管制

台中、彰化市區人口成長，當地新設學校紓解入學壓力，不過老校難敵新校魅力，學生逐漸流失，中彰有多所百年國小班級數大減3至5成，校長憂班級數減少，校友擔心母校會「滅校」。台中有老校更新校舍、教學轉型，盼止跌回升；彰化縣府祭出新校總量管制，平衡各校學生數。

彰化和美靠近彰化市區，從2011年人口突破9萬人，近年成長遲滯，但鎮內新建案林立，地方看好可突破10萬人。當地的和美國小有124年歷史，陸續增設和仁、和東國小，老校每年分班給新校，結果和美國小班級數從50幾班，現在只剩33班，減少3成6；今年畢業生7班、新生5班，學生總數再縮減。

和仁國小每年收5班新生，但排隊候補的人數多，也是民代請託重點學校。和東國小每年收8班新生，10年來總班級數增加4班；為避免搶走老校學生，和美、和東2校已實施總量管制。

和美國小校長陳曉琪說，新建案靠近新學校，老校面臨招生壓力，若能重新畫分學區，有助翻身。和美鎮公所今年找3校開會評估學區，最後決議和仁、和東雖熱門，但未來學生數可能下滑，決定維持現狀。

創校百年的彰化市民生國小，過去是上百班的明星學校，但周邊社區老舊，學生被2公里外的大成國小吸走，甚至有家長遷戶口到新校，總班級數大減一半；為平衡學生數，大成已實施總量管制。

台中市南屯國小有125年歷史，周邊重畫區擴張，新闢永春、大墩等國小，3校直線距離約1公里，永春校舍仿照周邊清真寺打造城堡造型，大墩主打雙語、AI課程，吸走大批學生。

南屯國小原有60班，永春國小成立後，大減約10班；大墩國小招生後，南屯國小新生數從10班減為6班，後來再減為4班，全校跌到剩32班，班級數大減4成6。

南屯國小校長蔡承憲說，過去學校校舍老舊、教師年齡偏高，學生流失後專任教師超額；近年靠翻新校舍、引進年輕師資，班級數才回升到46班。