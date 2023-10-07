小一生數學題全答錯！眾人見解題邏輯直呼「天才」：會太多也是種困擾
孩子和大人的思考方式不盡相同，跳出框架的思維有時也令人甘拜下風。有網友分享小學一年級的數學考卷，雖然答案全錯，原PO卻表示「姪子的答案沒錯吧！！魔鬼藏在細節中」。不少網友一見照片也秒懂小一生的答題邏輯，更直呼「這是天才嗎」、「真的沒算錯欸」。
有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出兩張照片，都是加法數學題，原PO表示是國小一年級的數學，並寫道「姪子的答案沒錯吧！！魔鬼藏在細節中」、「老師太嚴苛了嗎」。
從照片中可見考卷上的題目是列點的形式，題號為「1.」、「2.」，而原PO姪子以為是數字，因此作答錯誤。以其中一題為例，「5+3」的答案應為「8」，但姪子看成「1.5+3」，所以寫下「4.5」的答案。
照片一出，就有網友發現該小一生的答題邏輯，表示「孩子把題號當題目在算了」、「這算法很跳躍框架」、「題號一起加下去囉」、「我覺得這孩子很優秀」、「我覺得這年紀要給分！」、「以後老師就知道：『題號要慎用！』」
有網友則認為原PO姪子很聰明，「小一能理解小數點！？很厲害耶」、「他很厲害耶！還知道個位數要加個位數」、「竟然會算小數點，這是天才嗎」、「真的沒算錯欸」、「也是滿厲害的」、「會太多也是一種困擾」。
但也有人不苟同，「看錯題目就是錯，跟他厲不厲害，聰不聰明沒關係，而且題號跟題目，中間是有空格可以分辨不是小數點」、「我覺得題號跟數字間的間隔已經夠大到能區別不是一個連續的數」、「小孩對於題目閱讀出現誤判，你現在不糾正引導，那就繼續錯下去」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言