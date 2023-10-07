小一生數學題全答錯！眾人見解題邏輯直呼「天才」：會太多也是種困擾

孩子和大人的思考方式不盡相同，跳出框架的思維有時也令人甘拜下風。有網友分享小學一年級的數學考卷，雖然答案全錯，原PO卻表示「姪子的答案沒錯吧！！魔鬼藏在細節中」。不少網友一見照片也秒懂小一生的答題邏輯，更直呼「這是天才嗎」、「真的沒算錯欸」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出兩張照片，都是加法數學題，原PO表示是國小一年級的數學，並寫道「姪子的答案沒錯吧！！魔鬼藏在細節中」、「老師太嚴苛了嗎」。

從照片中可見考卷上的題目是列點的形式，題號為「1.」、「2.」，而原PO姪子以為是數字，因此作答錯誤。以其中一題為例，「5+3」的答案應為「8」，但姪子看成「1.5+3」，所以寫下「4.5」的答案。

有網友貼出小一生的數學題。圖截自爆怨公社

照片一出，就有網友發現該小一生的答題邏輯，表示「孩子把題號當題目在算了」、「這算法很跳躍框架」、「題號一起加下去囉」、「我覺得這孩子很優秀」、「我覺得這年紀要給分！」、「以後老師就知道：『題號要慎用！』」

有網友則認為原PO姪子很聰明，「小一能理解小數點！？很厲害耶」、「他很厲害耶！還知道個位數要加個位數」、「竟然會算小數點，這是天才嗎」、「真的沒算錯欸」、「也是滿厲害的」、「會太多也是一種困擾」。

但也有人不苟同，「看錯題目就是錯，跟他厲不厲害，聰不聰明沒關係，而且題號跟題目，中間是有空格可以分辨不是小數點」、「我覺得題號跟數字間的間隔已經夠大到能區別不是一個連續的數」、「小孩對於題目閱讀出現誤判，你現在不糾正引導，那就繼續錯下去」。