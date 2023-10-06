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想一起玩！北市大附小學生 為特教同學打造共融遊戲場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
北市大附小高年級攜特教生，打造無礙的夢想遊戲場，獲選瑪利亞基金會第16屆「小學生公益行動」全國第一名。圖/瑪利亞基金會
北市大附小高年級攜特教生，打造無礙的夢想遊戲場，獲選瑪利亞基金會第16屆「小學生公益行動」全國第一名。圖/瑪利亞基金會

就讀北市大附小的一群高年級學生，因發現校園遊樂設施擁擠，造成身障同學安全疑慮，在劉雅鳳老師的帶領下，這群學生發起「我們一起玩，打造無礙夢想遊戲場」的行動，做足田野調查、尋求專業建築師意見，不斷向學校提案簡報，師生最後找出校園的廢棄空地打造了一座共融遊戲場，並獲選瑪利亞基金會第16屆「小學生公益行動」全國第一名。

瑪利亞基金會表示，基金會深入全國2633所小學進行素養教育，讓孩子從小學習利他、助人精神，更發起「小學生公益行動」，培養孩子感恩與付出，擁有解決問題的能力，並學會包容，以同理心善待他人，發揮對社會最大的影響力，小學生公益行動邁入第17年，已有超過10萬名小學生參與。

去年獲選全國第一名的北市大附小，緣起於一群高年級學生，觀察到身障同學無法盡情使用學校遊樂設施，便就此展開了一段「一起玩」的行動。這群學生在陪伴的過程中，發現不同障別有著不同的學習困難，如果沒有適當的運動場地跟遊戲場，特教生同學缺乏運動，體力可能越來越差，因而根據需求，繪製了無障礙夢想遊戲場設計圖，訪問特教班老師、尋求專業建築設計師意見，並不斷向學校簡報，最終他們的想法被學校採納，師生共同在校園內找到了一塊廢棄空地，完成了一座共融式無障礙空間的遊戲場。

建功國小師生則是打造了「感謝樹」，讓同學們原本愛打小報告的風氣，轉化成小愛心。透過努力找出同學的優點，集思廣義用雲彩紙做出每個人的雙手模型，拼貼成一棵「感謝樹」，只要看到同學有好表現，就把好的行為表現寫在小愛心便利貼，貼上感謝樹，全班28人，在兩個星期內就貼滿了488張小愛心便利貼，也讓班上原本對立的緊張氣氛，逐漸變成溫馨、有愛，榮獲第16屆小學生公益行動全國第二名。

瑪利亞基金會今年將舉辦第17屆「小學生公益行動」，即日起至2024年3月1日止接受報名，全國小學生一至六年級，不限人數皆可組隊，凡於2023年至2024年3月期間，師生共同執行自主行動課程，不限類別都可報名，預計入選60組，將選出前10強，第一名最高獎金3萬元，總獎金高達21萬。歡迎老師、家長和學生到瑪利亞基金會「小學生公益行動」網站報名，或電洽04-23716701分機332、333。

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