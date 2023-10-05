中原大學迎接68歲生日 辦為期3天智庫周活動掌握脈動
桃園中原大學將迎接68周年校慶，除將於本月14日舉辦校慶運動會暨「校友日」活動外，並將邀請在AI數位、量子科技及半導體產業具有重要影響力的人士在11至13日智庫周開講。也將頒授首位榮獲國際半導體產業協會終身成就獎的科學家、化學工程學系校友王寧國「名譽工學博士學位」，不僅是中原之光，也是台灣之光。
中原大學創校迄今校友人數已逾14萬人，在全球永續發展的脈絡下，中原大學自2022年起於校慶期間辦智庫周講座，除開放中原師生校友報名現場參加，也會在中原大學校友服務中心臉書同步線上直播，歡迎各界一同參與。
智庫周11日活動邀請到NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟，主講「AI與產業數位化」，邱麗孟是中原大學企管系大學部及碩士班畢業校友，獲天下雜誌評選為台灣最有影響力的女性執行長之一。帶領NVIDIA榮獲經濟部110年全國商業總會「金商獎-優良外商獎」，擁有豐富的市場行銷和業務拓展經驗，將分享時下最熱門的AI產業應用議題。
12日由台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、中原大學講座教授張慶瑞，分享專題「量子科技引發的後牛頓哲學新思潮」。張慶瑞是台灣量子運算界首屈一指的先驅者，他說，量子電腦厲害之處是具有龐大的運算潛力，量子科技人才的培育也至關重要。
此外，王寧國在半導體產業成就斐然，13日將獲頒中原大學名譽工學博士學位，並以「創新、商業化與業務拓展」為題分享其在業界奮戰多年的心路歷程，期望能激發學弟妹創新思維與國際觀。
中原大學校長李英明表示，中原擁有的堅實力量來自全球的廣大校友，傑出表現彰顯學校的教育成果，歡迎校友在每年10月第2個周六「校友日」回母校共度校慶。
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