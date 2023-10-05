學童盼「小犬變大犬靠近高雄」 老師曝舊名神回一句網笑翻
中度颱風小犬今日登陸恆春半島，持續肆虐全台，尤其南部、東部都出現劇烈降雨，有學生在聯絡簿的生活札記上寫著，「小犬可以變大犬靠近高雄一點嗎？」老師竟神回「妳忘了高雄叫『打狗』嗎？」笑翻眾人。
一名網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張照片，一名學生在聯絡簿的生活扎記中寫著，「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」老師則在親師聯絡欄中神回一句「妳忘了高雄叫『打狗』嗎？」有趣的對話讓發文網友直呼「小朋友很可愛，老師直接神回一筆」。
其他網友則留言「只叫打狗，欠打狗棒怎麼打狗」、「就喜歡這種幽默腦袋動的快的老師」、「打狗要看主人，還是閃遠一點比較好」、「願望成真了」、「真的放假了啦，都變藏獒了」、「老師的反應真是一級棒的厲害」、「真的好笑」、「不行，這後勁很強」。
還有人留言「高雄市長已經達成你的願望了！明天放颱風假一天」、「老師反應很好」、「這老師的腦子好好欸」、「直接翹課就好了」、「老師回答得真好」、「這個好笑，老師不愧是老師」、「老師真不愧是老師阿」、「老師很有才喔」、「小孩別想打敗老師，給這位老師教到肯定很榮幸，知識倍增！」
還有網友好奇「現在小孩知道高雄舊名嗎？」其他人則解釋「以前的課本有教，現在不知道有沒有改掉」、「社會還是有教喔」、「真棒的機會教育」。
高雄舊名「打狗」，直到日治時代的1920年，日本政府認為打狗地名不雅，由於 「高雄」的日語發音與打狗的台語（福佬語）發音相近，因此將名字改為高雄。
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