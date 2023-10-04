大學前校長創校 台灣首間私立藝術實驗雙語高中落腳台中

台灣第一所學校型態私立藝術實驗教育雙語高中「台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校」，由二位大學前校長陳振貴、鍾瑞國所創，日前獲台中市政府教育局核准立案。即日起開始招生，首年只招收30名學生，預定於2024年8月正式開學。

台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校是全新校舍，位於台中市潭子區，該校由大漢工商教育基金會依據「學校型態實驗教育條例」與「台中市私立學校型態實驗教育實施辦法」，歷經三年半籌備始完成設立。

該校由兩位前大學校長留美博士領軍,分別是曾任靜宜大學、嶺東科技大學、實踐大學及洛杉磯鳴遠中文學校校長的陳振貴博士擔任計畫主持人，曾任玄奘大學、修平科技大學及國立彰師大附屬高級工業職業學校校長鍾瑞國博士，擔任計畫協同主持人、玄奘大學藝術設計學院前院長李健儀教授、美籍外師Jamie Rufe國際部主任等教學團隊規畫執行。

陳振貴表示，該校以德國席勒審美教育哲學為辦學理念，以美育培養品味與人格，進一步勾勒出美力、品格力及國際移動力的學生圖像。透過個別學習計畫、雙語教育、藝術設計導向實驗教育模式，提供適性的學習評量與輔導、課後精彩活動，以及提供英文交流的住宿環境。

陳振貴說，親、師、生一起合作，突破體制束縛，讓青春洋溢、創意正萌的高中學子，透過美感浸潤的校園生活與自主貫通的學習規畫，成為知書達禮、具有人文關懷與生活品味的藝術家。他表示，學校將今年11月11日上午10時至12時在台中市福華飯店舉辦招生說明會，有興趣的學生與家長，10月31日前利用線上報名參加。