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幼兒園辦萬聖趴「逼家長請假當義工」 老師情勒發言網傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
幼兒園辦萬聖趴，卻情勒家長請假當義工幫忙，引發網路討論。 圖／pakutaso
幼兒園辦萬聖趴，卻情勒家長請假當義工幫忙，引發網路討論。 圖／pakutaso

台灣人口少子化，親子間的互動更受重視，每當孩子有活動，父母必親力親為，然而一間幼兒園萬聖節活動卻把家長逼到抓狂，不僅孩子被「指派當樹」哭2天，更情緒勒索家長請假當義工，想到萬聖節後緊接著聖誕節就要到來，讓爸爸心累發問「是多想整家長啊？」

這名爸爸在「匿名公社」大吐苦水，質問「為什麼幼兒園辦萬聖節活動，父母一定要參加還要當義工？」。他表示幼兒園辦萬聖節活動，要求家長到場幫忙場佈，小朋友晚會小劇場的角色也由園長指派，他的女兒因為被安排扮成一顆樹難過到連哭2天，詢問園長也只得到「看小朋友個人氣質」的答案，讓他難以接受。

此外，他也不是不願意到場當義工協助布置場地，但園方美其名「怕佔用家長休假日」將活動安排在31日（周二），實際上是借不到周六、周日的活動中心，然後要家長請假幫忙。甚至昨天（3日）接小孩回家時，老師還一直要求家長都要到場，早點去幫忙排椅子，得知爸爸工作時間較晚且不固定時，竟表示「小孩的童年只有一次，爸爸不能請假嗎？

情勒發言讓他傻眼爆氣「誰的童年不是只有一次，顧小孩的童年誰來顧飯碗？」想到萬聖節過完後還有聖誕節在後面等著，更頭痛「到底多想整家長」。

網友看完也表示傻眼，紛紛建議他別去了，「童年只有一次沒錯，但童年也不是只有萬聖節啊」、「我寧願請假帶小孩去遊樂園玩一天，也不要讓小孩去扮樹」、「我會請假甚至幫孩子請假， 帶孩子去過真正的萬聖節活動也好過扮顆樹」、「何必在意老師說什麼，不能去就不要去就好了！啊就沒空，不然呢？」。

有人也質疑園長做法，「小孩的成長只有一次，這種人還讓你家小孩當一棵樹，給你小孩成長的過程一記重擊？就問你跟這幼兒園有什麼深仇大恨」、「萬聖節活動很少聽到強迫家長參加的，這學校真奇怪。而且如果我自己的孩子要扮一棵樹，孩子本身不樂意，那我跟孩子溝通小朋友願意的話就請假帶出去玩。每個人的童年都只有一次，用情勒的還讓小孩傷心，這種活動還要強迫家長一同出席？園長好大威嚴」。

有網友好奇園方辦活動時是否有先透過聯絡本之類的與家長溝通、調查參加意願，原PO也否認「沒有，已經分配小孩的腳色後才發通知單」。

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萬聖節 幼兒園 義工 聖誕節 情緒勒索 親子

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