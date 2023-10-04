草屯虎山國小校園地面不平 立委爭取改善
南投縣草屯鎮虎山國小建校近30年，校內中庭、步道年久失修，磁磚破損，地面凹凸不平，幾乎每周都有學生跌倒受傷，校方向民代陳情。立委馬文君昨會同國教署現勘，粗估至少得花超過500萬元改善，確保校園安全。
虎山國小指出，該校921地震前興建，校舍建築及地坪震後從未整修，中庭地面及教學大樓前、楓林區等步道年久失修，影響學生使用，該校位於山腳里屬於草屯第一大里，常有里民到校園運動，產生安全問題。
虎山國小校長葉兆祺說，校內學童達500人，中庭的連鎖磚不平整、破損，常有學生跌倒受傷。校內健康中心統計，平均每周都有1至2名學生，在中庭跌倒擦挫傷。
虎山國小課後開放給社區使用，當地里民說，校園地坪環境欠佳，曾有長輩摔傷。校方考量學生及民眾使用安全，向民代及縣府陳情，希望優先整建中庭，若經費允許，盼進一步改善教學大樓前方廣場與楓林區步道。
馬文君昨會同教育部國教署長彭富源、南投縣教育處長王淑玲等人，會勘虎山國小校園現況。彭富源強調，校園地坪影響學生安全，盡速協助校方改善，除考量安全性，也應避免水泥化、兼顧透水性，將與學校討論以較佳的施作工法，改善環境。
馬文君說，她原先協助校方爭取約500萬元經費改善中庭地坪，但國教署希望加強透水性將增加補助，並與建築師討論修正設計，之後盡快施工；她將持續爭取經費，擴大範圍整建受損的步道。
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