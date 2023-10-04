聽新聞
test
0:00 / 0:00

草屯虎山國小校園地面不平 立委爭取改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯虎山國小中庭、步道破損不平，立委馬文君邀國教署會勘。記者賴香珊／攝影
南投草屯虎山國小中庭、步道破損不平，立委馬文君邀國教署會勘。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮虎山國小建校近30年，校內中庭、步道年久失修，磁磚破損，地面凹凸不平，幾乎每周都有學生跌倒受傷，校方向民代陳情。立委馬文君昨會同國教署現勘，粗估至少得花超過500萬元改善，確保校園安全。

虎山國小指出，該校921地震前興建，校舍建築及地坪震後從未整修，中庭地面及教學大樓前、楓林區等步道年久失修，影響學生使用，該校位於山腳里屬於草屯第一大里，常有里民到校園運動，產生安全問題。

虎山國小校長葉兆祺說，校內學童達500人，中庭的連鎖磚不平整、破損，常有學生跌倒受傷。校內健康中心統計，平均每周都有1至2名學生，在中庭跌倒擦挫傷。

虎山國小課後開放給社區使用，當地里民說，校園地坪環境欠佳，曾有長輩摔傷。校方考量學生及民眾使用安全，向民代及縣府陳情，希望優先整建中庭，若經費允許，盼進一步改善教學大樓前方廣場與楓林區步道。

馬文君昨會同教育部國教署長彭富源、南投縣教育處長王淑玲等人，會勘虎山國小校園現況。彭富源強調，校園地坪影響學生安全，盡速協助校方改善，除考量安全性，也應避免水泥化、兼顧透水性，將與學校討論以較佳的施作工法，改善環境。

馬文君說，她原先協助校方爭取約500萬元經費改善中庭地坪，但國教署希望加強透水性將增加補助，並與建築師討論修正設計，之後盡快施工；她將持續爭取經費，擴大範圍整建受損的步道。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

馬文君 國教署 建築師

延伸閱讀

怒批郭璽、黃曙光、蔡清祥 馬文君：有無洩密由司法釐清

插手潛艦國造合約音檔曝光？ 郭璽：早因此離開海昌案

遭郭璽點名為賣台集團 李喜明：隨便他說去

遭綠委拿2019年會議暗指洩密 馬文君：選舉就開始操作

相關新聞

獨／地主索地嘉陽高中拆舊校舍還地？ 校方：學生安全無虞

台中市教育產業工會指出，嘉陽高中近日傳出因地主索回校地，學校急拆校舍，卻讓工程車輛長驅直入校園、球場等，危及學生安全；嘉...

探索父祖輩時代的「零嘴」 苗農學生全國科展獲佳績

國立苗栗農工化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑在師長指導下參加全國高中科學博覽會，以「油刃有余」油甘果抗氧化力探討為題，研...

私校拆除閒置大樓 校方：不影響師生安全

台中市私立嘉陽高中受少子化衝擊，下學年度日間部將停招，校方把閒置大樓清空，將出租轉型為長照機構。台中市教育產業工會投訴，...

草屯虎山國小校園地面不平 立委爭取改善

南投縣草屯鎮虎山國小建校近30年，校內中庭、步道年久失修，磁磚破損，地面凹凸不平，幾乎每周都有學生跌倒受傷，校方向民代陳...

智慧校園再升級 淡水新市國小有大型觸屏設備

新北市教育數位化邁入「數位優化」階段，從大學、國高中到國小甚至是幼兒園，從去年開始教室裡面都改成使用大型觸控螢幕面板，取代光線不足的投影設備來進行教學，但在新北市淡水區新市國小今年原本還有部份教室缺乏設備，因此透過新北市議員陳偉杰的爭取，增設10個班級的觸屏設備。

台南億載國小創舉 「法律特攻隊」13位律師群入班宣導

有鑑於校園法律問題層出不窮，台南市億載國小邀請13位律師組成「法律特攻隊」入班宣導，透過生活法律實例，讓高年級學生進一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。