私校拆除閒置大樓 校方：不影響師生安全

台中市私立嘉陽高中受少子化衝擊，下學年度日間部將停招，校方把閒置大樓清空，將出租轉型為長照機構。台中市教育產業工會投訴，校方最近急拆校舍，工程車長驅直入校園，恐影響學生安全。校方表示，拆除的是實習教室，與教學區有區隔，師生上課活動不受影響。

少子化影響私立高中職招生，除嘉陽高中外，其他高職的部分科別也停招，私校師生權益應重視。台中市教育產業工會理事長林碩杰說，像嘉陽高中餐飲科從10班變1班、烘焙科學生數大減，其他學校餐飲科也減班，過去的熱門科系不再。

台中市教育產業工會指出，嘉陽高中早期辦學占用民地，地方無償借用土地，現在校方不辦學，改為營利用途，被要求還地，校方拆除校舍，但工程車輛長驅直入校園、球場等，危及學生安全，也影響學生受教權；招生不足也衝擊教師待遇，校方應重視師生權益。

嘉陽高中表示，學校土地因鑑界問題，正與鄰近土地所有權人興訟中，靠近校設約100坪土地，經鑑界後屬於他人所有，近日拆除實習教室與舊球場，其他校舍與活動中心都正常使用，不影響師生活動。校方表示，拆除的工地離校園有數百公尺，學校加強宣導避免學生靠近，安全也無虞。

台中市教育局表示，嘉陽高中因少子化減班，校方將閒置大樓清空，依私立學校法申請出租閒置校舍，收入全數挹注校務基金；目前在校門左側有修繕工程，主要教學區在校門有側，要求控管工程車出入，區隔人車動線，確保學生就學安全。有關佔用民地部分，教育局表示，全案已進入訴訟程序，依照民事訴訟結果辦理。