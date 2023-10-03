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智慧校園再升級 淡水新市國小有大型觸屏設備

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新市國小透過新北市議員陳偉杰的爭取，增設10個班級的大型觸屏設備。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市國小透過新北市議員陳偉杰的爭取，增設10個班級的大型觸屏設備。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市教育數位化邁入「數位優化」階段，從大學、國高中到國小甚至是幼兒園，從去年開始教室裡面都改成使用大型觸控螢幕面板，取代光線不足的投影設備來進行教學，但在新北市淡水區新市國小今年原本還有部份教室缺乏設備，因此透過新北市議員陳偉杰的爭取，增設10個班級的觸屏設備。

新北市議員陳偉杰表示，數位教育正式啟動的「數位轉型」階段，更強調軟硬體的結合、加速充實線上資源，而這次替換所有班級教室投影設備，安裝86吋觸屏電視，除了改善過往投影明度不足的問題之外，更能夠順暢地搭配平板有效活化教師教學，提升學生學習互動。

新市國小校長陳佩芝表示，今年感謝偉杰議員協助新市幼兒園有3個班級與國小專科教室10個班級安裝，讓新市國小每一個學習空間、每一位學生，都能夠擁有最流暢清晰的視覺體驗，新市國小的教與學，也在觸屏設備的輔助支持下，交織出豐富多元的學習饗宴。

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教室 議員 淡水

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