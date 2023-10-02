第14屆金漫獎公布入圍名單 洪德麟獲特別貢獻獎
文化部今日揭曉第14屆金漫獎入圍名單。本屆金漫獎計有199件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並由漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。
評審團表示，洪德麟研究台灣漫畫史料40餘年，大量收藏並深入研究日治時期至當代台灣漫畫的發展脈絡，並於出版解嚴廢除審查前，擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆。80至90年代，洪瑞麟在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹臺灣及日本漫畫，參與國際漫畫研討會。他也在大學、研究所開課，傳承台灣漫畫領域知識，對於台灣漫畫延續發展，有其特殊的貢獻。
針對其他獎項，評審團表示，本屆參賽作品非常多樣化，在各式議題與當代工具的刺激下，整體創作技巧大幅提升，豐沛創意如繁花盛開，並能將台灣意識自然融入作品中，讓漫畫有了更多可能性。
「跨域應用獎」入圍作品抓住核心的各種表現方式，讓原始IP有更大的伸展空間，如懷舊（廣播劇、黑膠）、新穎（AR APP、串流）、虛擬（網路串流）、現場（Live廣播劇）等，充分表現出漫畫是複合性多元媒體的時代樣貌。
「漫畫編輯獎」入圍者，儼然是漫畫的「製作人」，從選題、搭配作者、內容調整到作品完成，到後續整體包裝、行銷策略與推廣活動的延伸都面面俱到。部分作品必須同時與多位作者溝通且有難度更高的雜誌合集形式，甚或有的是串連聲音表演，展現編輯的統籌能力、高度企劃力及企圖與世界溝通的野心。
本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。
●第14屆金漫獎入圍名單：https://www.moc.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=105&state=872F087FA5A8A77B&s=181525&ccms_cs=1&sms=10550
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