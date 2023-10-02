操場破損 湖口高中爭取1800萬整修

新竹縣湖口高中11月17、18日將舉辦70周年校慶活動，但近來有學生不滿操場破損嚴重，校長姜錢珠昨說，從110學年度以來，操場PU跑道就因排水不佳導致多處破損，現已向竹縣教育局及體育署爭取1800多萬元整修經費，今年校慶會採趣味競賽方式進行。

林姓學生指出，學校遲未整修操場，同學們期待的大隊接力賽一次次落空，除寫信到國教署和教育局，也不知道能怎麼做才能讓「上面」的人重視。一名老師也表示，運動場很危險，學校不積極修復，跟田徑相關的課程都沒法上。

議員何建樺近年也陸續接獲家長陳情，他至校方了解，發現操場破損嚴重，只好停辦競爭性活動，避免學生受傷；他說，經多次爭取，體育署預計今年底核定補助經費1800萬，除全面整建操場，也進行排水設施維修。

縣府教育局表示，體育署11月底前將請專家學者到校場勘，了解實際需求後，預計12月底前核定相關經費。

校長姜錢珠強調，平常體育課不受影響，操場還有排球、籃球場，區域性活動操場還是堪用，大隊接力有安全考量，向他校借場地也有移動和經費問題，校方能理解學生心情，但今年校慶會如期舉辦，已規畫趣味競賽、園遊會，預計明年操場整建完成，再擴大辦理。