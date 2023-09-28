粉絲敲碗！《南屏往東》羅大佑音樂會加開席次
2023南國音樂節《南屏往東》羅大佑音樂會，10月21日、22日在屏東演藝廳連演兩場，並將首次演奏管風琴。兩場次門票早已售罄，讓不少粉絲扼腕，紛紛要求加場。屏東縣政府決定加開席次，兩場次各加開120席，均一票價300元，9月29日下午1時於Opentix兩廳院文化生活網開賣，粉絲們趕快把握難得的購票機會。
流行音樂教父羅大佑到屏東開唱，特地為了期待已久的觀眾拍攝宣傳片，「我第一次在這裡唱歌，屏東的樣子，我好想，好好認識」，訴說他對屏東場演出的期待，演出前來到屏東親身體驗南國的氣氛，彈奏屏東演藝廳的管風琴，為這場音樂會做足了準備。
文化處表示，延續《黑膠時代曲系列》的好聲音精神，黑膠時代曲系列04《南屏往東》羅大佑音樂會，將以不同的音樂元素，扭轉大家對他的叛逆記憶。除了把國樂、弦樂四重奏同時搬上舞台，羅大佑還將首度演奏管風琴，是本次演出不容錯過的亮點。
文化處說，南國音樂節除了羅大佑之外，尚有胡乃元、角野隼斗、卡薩爾斯四重奏…等世界級的演出者，讓在地接軌國際，滿足樂迷們視覺與聽覺的感官體驗。詳細資訊請至Opentix兩廳院文化生活或屏東藝遊臉書粉絲頁查詢。
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