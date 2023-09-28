發揚尊師重道精神 嘉義縣文昌國小教師節辦祭孔大典

今天9月28日教師節，嘉義縣紀念至聖先師孔子2573周年誕辰釋奠典禮，清晨在全國唯一校內設有文昌祠的新港鄉文昌國小舉行，清晨6點半以鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴為鋪陳，依序古禮，最後由擔任正獻官縣長翁章梁，完成燒祝帛的「望燎」儀式。

文昌國小的文昌祠供奉至聖先師神位，推崇儒學忠恕思想，發揚尊師重道精神；今天教師節釋奠大典由縣長翁章梁擔任正獻官，各界代表為陪祭官，新港國中生為禮生，國小五六年級則為佾生、樂生。

釋奠典禮結束，學童們開始拔智慧毛，以智慧筆行式取代，縣長分贈智慧糕給學童們，有分享智慧、遇事不驚、臨危不亂、果敢決行、道不偏及理自然應運而生的意涵。

翁章梁祝福孩子們活潑快樂、平安健康地成長、福慧增長，也期望教師都能尊從孔子有教無類的教育精神，讓每位孩子獲得最好的照顧，更祝福所有老師教師節快樂。

今年校內另一個重頭戲「擲筊活動」，擲出最多筊的班級，將能帶走供品「牛豬羊」，學童們為得到至聖先師的青睞與賞識，表現恭敬誠心包括下跪、叩頭或口中默念等，也讓尊師重道深植在每位學童的心中。

文昌國小校長賴英杰表示，文昌國小位址為清道光二年笨新南港蘭社，道光十五年建立之登雲書院舊址，當時由王得祿將軍倡議，地方仕紳樂捐興建登雲書院、文昌祠，祠內供奉孔子牌位，使至聖先師的香火與教澤流傳鄉里。