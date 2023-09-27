牡丹國小Cosplay多元文化 讓孩子有屬於自己心靈導師
新北市雙溪區牡丹國小每年皆辦理獨創的「心靈導師Cosplay認輔活動」，以學生申請適合自己的心靈導師，學輔處再依據學生的需要與特質，將全校師生進行配對，打破認輔的標籤化，讓每位孩子都有屬於自己的心靈導師。
今(27)日雙溪區牡丹國小全校師生皆以各國不同的裝扮參與活動，從低、中、高年級的走秀開場。各年級以各國特色舞蹈、文化戲劇動態表演，讓活動熱鬧非凡。今年低年級為大家介紹越南文化，中年級則選擇常聽見的國家菲律賓做介紹，高年級為期待有機會能去日本進行交流活動，選擇介紹鄰近的日本。
「我們喜歡看日本的卡通，但是對日本卻認識不多，經由這機會，我要好好認識日本，並介紹給學弟妹們。」穿上日本卡通服裝的六年級學生連品慈開心的說。
為了讓孩子們能認識這些國家，老師們從課程中與孩子共同探索要介紹的國家，並且共同討論分享與表達的方式。高才詒老師說：「透過Cosplay主題表演介紹，孩子們學期起來更有動力，對於這些國家的記憶點也更深刻」。
牡丹國小校長王志龍認為，透過主題式cosplay活動，孩子不僅增進了課外知識，更藉此練習口語級肢體表達；心靈導師是孩子們自己選擇的老師，親師溝通上會更容易，學校從一級輔導著手，讓孩子們心靈的苦、樂都有分享的管道，讓孩子心理更健康。
在這異國風味中，學輔處將孩子們與心靈導師配對，進行心靈導師拜師活動，孩子們以恭敬的心，請師父收為徒弟，並師徒寫下「夢想兌現支票」，共同為將來而努力，為這新學年，立下努力的目標。
牡丹國小透過「心靈導師Cosplay認輔活動」，將生命教育、國際教育、心靈輔導實踐在生活中。牡丹國小的校長、老師們，更以生命牽起生命，發現孩子的專長，讓每個孩子能將最好的自己發光、發亮。
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