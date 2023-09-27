金門多年國小教師節辦英語闖關 學生反應熱烈搶玩博餅

明天就是教師節，金沙鎮多年國小今年舉辦全校的教師節英語闖關活動，學生們從本周一到周四的期間，可以拿著闖關卡，找校內的15位老師表達感謝，每個年級有他們的英語口說任務，只要達標者就可以玩一次博餅，相當有趣，除了帶動師生一起口說英語，也結合金門在地搏餅活動，讓孩子能一起搏狀元，共度回憶滿滿的中秋佳節。

「Happy Teacher's Day！Happy Teacher's Day！」這兩天，多年國小的教室很熱鬧，幾乎每到下課時間，每位老師跟前都會有學生要來跟老師說英文，1-2年級只需要說，Happy Teacher's Day！即可獲得老師簽名；3-4年級需要多表達一句，Thank you, teacher. Happy Teacher's Day！便可闖關成功；5-6年級則是需要與老師有所互動，Hello, teacher. What's your name？ 需等老師回覆名字後，再以老師的名字表達，Thank you, (老師名). Happy Teacher's Day！ 如此一來一往的英語口說練習，雖然只是簡易的對話，重複性的反覆練習，能讓孩子留下深刻印象。

多年國小校長許志猛表示，孩子們的積極參與，讓校長室與辦公室都變得好熱鬧， 老師們一到下課就有點難離開座位，大家都覺得蠻有趣的，師生關係更緊密；只見學生們為了完成任務要到簽名，馬上講英文都變溜了，學生只要成功向5位老師勇敢說英文，就可以獲得老師的簽名，就能參加今明兩天的搏餅兌換樂活動，達標者，能玩一次；全部蒐集完畢的話，還可以再多一次。