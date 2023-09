金門多年國小教師節辦英語闖關 學生反應熱烈搶玩博餅

明天就是教師節,金沙鎮多年國小今年舉辦全校的教師節英語闖關活動,學生們從本周一到周四的期間,可以拿著闖關卡,找校內的15位老師表達感謝,每個年級有他們的英語口說任務,只要達標者就可以玩一次博餅,相當有趣,除了帶動師生一起口說英語,也結合金門在地搏餅活動,讓孩子能一起搏狀元,共度回憶滿滿的中秋佳節。

「Happy Teacher's Day!Happy Teacher's Day!」這兩天,多年國小的教室很熱鬧,幾乎每到下課時間,每位老師跟前都會有學生要來跟老師說英文,1-2年級只需要說,Happy Teacher's Day!即可獲得老師簽名;3-4年級需要多表達一句,Thank you, teacher. Happy Teacher's Day!便可闖關成功;5-6年級則是需要與老師有所互動,Hello, teacher. What's your name? 需等老師回覆名字後,再以老師的名字表達,Thank you, (老師名). Happy Teacher's Day! 如此一來一往的英語口說練習,雖然只是簡易的對話,重複性的反覆練習,能讓孩子留下深刻印象。

多年國小校長許志猛表示,孩子們的積極參與,讓校長室與辦公室都變得好熱鬧, 老師們一到下課就有點難離開座位,大家都覺得蠻有趣的,師生關係更緊密;只見學生們為了完成任務要到簽名,馬上講英文都變溜了,學生只要成功向5位老師勇敢說英文,就可以獲得老師的簽名,就能參加今明兩天的搏餅兌換樂活動,達標者,能玩一次;全部蒐集完畢的話,還可以再多一次。