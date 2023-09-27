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竹縣校外文化體驗 帶國中小學生遊藝文場館

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
昨天首班車帶著安興國小65名學生出發，期盼培養學生們對文化藝術的興趣與感知。圖／新竹縣政府提供
昨天首班車帶著安興國小65名學生出發，期盼培養學生們對文化藝術的興趣與感知。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府攜手文化部啟動「校外文化體驗計畫」，在今年9月至明年4月期間，串聯中央和新竹在地的藝文場域，規劃4條特色主題一日遊路線，預計推動120車次遊程，共約有4800名國中、國小學生受益，昨天首班車帶著安興國小65名學生出發，期盼培養學生們對文化藝術的興趣與感知。

新竹縣文化局指出，這次行程包含新竹生活美學館、台中國家歌劇院、文化資產園區，以及新竹縣境內的關西台紅茶業文化館、姜阿新洋樓等地方文化館，透過豐富的藝文體驗內容，認識傳統建築文化資產、欣賞藝文團隊表演，參觀社區文化點，並深入了解地方文史。

文化局表示，昨正式啟動首班車，路線分「文青養成指南」和「客庄美學踏查」兩條。「文青養成指南」行程包含國立新竹生活美學館、新瓦屋客家文化保存區及東興圳綠園道，以建築介紹角度及文化資源行動教具箱，讓學生深化認識新竹公會堂，並參訪新瓦屋客家文化保存區的客家建築特色，在周邊水圳與綠地環境中學習永續發展。

「客庄美學踏查」行程則包含關西台紅茶業文化館、北埔姜阿新洋樓、龍瑛宗文學館等地方文化館及周邊場域，透過在地走讀及品茶體驗，認識新竹茶產業發展的人文歷史。

文化局指出，希望透過計畫能啟發更多學生的藝文涵養，讓文化藝術成為孩子們認識世界的方法，進一步帶動、振興藝文產業，歡迎更多學校共襄盛舉，一起走出校園、前進藝文場館。

「文青養成指南」行程，包含遊覽國立新竹生活美學館。圖／新竹縣政府提供
「文青養成指南」行程，包含遊覽國立新竹生活美學館。圖／新竹縣政府提供
「客庄美學踏查」行程則包含關西台紅茶業文化館。圖／新竹縣政府提供
「客庄美學踏查」行程則包含關西台紅茶業文化館。圖／新竹縣政府提供
「客庄美學踏查」行程包括龍瑛宗文學館。圖／新竹縣政府提供
「客庄美學踏查」行程包括龍瑛宗文學館。圖／新竹縣政府提供

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