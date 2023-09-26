黃儀婷從森林科教師轉輔導 視學生如樹苗般栽培
國立苗栗農工輔導處老師黃儀婷從森林科教師轉任輔導工作，她從森林生態的知能，體認到每個學生就像樹木一樣，各有獨特性，她輔導學生的心法是以同理心平等看待，透過各種辦法和資源協助受到傷害的小苗能重新站起來，活出自己特色，她的努力和對教育的投入贏得肯定，獲得今年教育部師鐸獎榮耀，昨天由蔡英文總統頒獎。
苗栗農工指出，黃儀婷出身公館鄉出磺坑山區，從開礦國小、公館國中、苗栗農工森林科畢業後，升學國立嘉義農專二專、國立屏科大二技後取得教師資格，返回母校森林科服務，期間不忘進修，再赴政大修習輔導學分，轉任輔導老師後又取得台師大學碩士學位，精彩勵志的求學歷程及擔任教職22年來輔導學生走出困境的表現，讓人敬佩。
黃儀婷20多年前首次當導師時，發現一名家裡窮困、個性內向的孩子，常藉故請假，於是開始與對方「午餐約會」，起初學生一直不肯開口，都是她自言自語，但幾天後，學生受不了說「老師您真有耐心！」從那天破冰後，學生臉上慢慢有了笑容，黃儀婷看到這名學生的潛能，培訓他參加全國農科技藝競賽，每個假日和暑假，帶著他不斷練習，最後孩子爭氣地榮獲金手獎，並保送中興大學森林系就讀，直到研究所畢業。幾年後，並以全國教甄第一名回到母校任教，成為黃儀婷的同事。
黃儀婷說，走上教育這條路，她心中充滿自我期許與感動，因為是技職出身又是母校畢業，更懂得孩子的需要，她不在乎贏得多少人肯定，只在意能幫助多少弱勢的孩子。
苗農校長謝世宗表示，黃儀婷老師始終保持強烈責任心和使命感，常不辭辛勞辦理許多大學校系宣導，參加學生已達2萬多人次；另外積極辦理教師增能、慈孝家庭及孝行楷模等業務，影響深遠，是學校優良教師典範，獲此殊榮，實至名歸。
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