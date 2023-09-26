垃圾壓縮巧思受肯定 公東高工獲2023達文西發明展銀牌
想壓縮垃圾減少體積卻又不想弄髒手怎麼辦？台東公東高工室內設計科學生設計出一款「防髒壓縮垃圾桶」，內置壓縮機制和感應器，透過垃圾桶上方的智能桿子來壓縮垃圾，既不髒手又能輕鬆減少垃圾袋用量，這項發想獲得「2023美國All達文西國際發明展」銀牌獎肯定。
「2023美國All達文西國際發明展」本月在美國南猶他大學舉行，來自美國、台灣、香港、加拿大、泰國等15個國家，共187件作品參展。公東高工老師謝甄芸率學生詹沛炘、陳念欣、陳羽荷、潘谷碩、劉欣然以作品「防髒壓縮垃圾桶」參賽。
校方指出，「防髒壓縮垃圾桶」內置壓縮機制和感應技術，使用者只需輕輕一按，智能桿子即可迅速壓縮垃圾，使垃圾體積迅速縮小，減少塑膠袋使用量，提高垃圾處理效率，也有助於保護環境。
校長李恭榮說，這件作品歷時2個月完成，學生創新和堅持不懈的精神值得肯定，更為環保盡一分心力，優異表現是公東高工的驕傲；前幾年學校受疫情影響中斷國際競賽，疫情舒緩後，再度出征國際，別具意義。
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