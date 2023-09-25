「躲避球打到腦震盪」勾起一票人回憶 她無奈問：小學一定要打嗎？

小學上體育課全班一起打躲避球，是許多人心中的共同回憶。一名網友分享同事小孩被躲避球打到受傷，讓他覺得這項運動十分危險，詢問眾人為何小學要打躲避球，引發熱議。

原PO在PTT WomenTalk版發文表示，最近同事的小孩被躲避球打到腦震盪，同事間討論了一下發現，大家小時候或多或少都有「打躲避球打到出事」的經驗，例如眼鏡被打碎插到眼球等等。

原PO說，雖然躲避球可以最大程度讓所有人參與，但現在小朋友發育都很好，一個不注意很容易發生意外，讓她不禁詢問「小學一定要打躲避球嗎？」

文章引起許多網友回應，許多人分享紛紛回憶過往，「以前覺得超好玩的，雖然容易受傷也是事實」、「一定要超好玩」、「以前還會自創一堆招式名稱，滿滿回憶」、「小時候蠻喜歡的，雖然都是在閃的角色，長大後覺得蠻危險的」。

其中，不少人對躲避球有陰影，「小學真的超怕打躲避球」、「我不懂這種傷人的遊戲有甚麼好玩的」、「被男生用力砸到流鼻血真的很恐怖」、「小時候很討厭躲避球，運動神經不好，被外場男生打到超痛，完全不覺得有趣」、「躲避球根本是一種霸凌式的運動」。

也有網友指出，其實打任何球都可能發生意外，「難道要因此禁止所有球？」、「不管打什麼球都不要戴眼鏡，打籃球也是會出事」、「依照妳這樣想法，那全部運動都要取消」、「檢討運動本身不如檢討如何避免受傷」。