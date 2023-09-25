快訊

獨／撈百萬善款、身背3條通緝 「惡狼慈善家」陳在斌被發現陳屍車內

教師節拚一把！威力彩頭獎27連摃 頭獎上看9億元

學生提問「進口蛋廠商牟利」 賴清德表態：農業部須坦然面對

「躲避球打到腦震盪」勾起一票人回憶 她無奈問：小學一定要打嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
小學體育課常常會打躲避球。示意圖／ingimage
小學體育課常常會打躲避球。示意圖／ingimage

小學體育課全班一起打躲避球，是許多人心中的共同回憶。一名網友分享同事小孩被躲避球打到受傷，讓他覺得這項運動十分危險，詢問眾人為何小學要打躲避球，引發熱議。

原PO在PTT WomenTalk版發文表示，最近同事的小孩被躲避球打到腦震盪，同事間討論了一下發現，大家小時候或多或少都有「打躲避球打到出事」的經驗，例如眼鏡被打碎插到眼球等等。

原PO說，雖然躲避球可以最大程度讓所有人參與，但現在小朋友發育都很好，一個不注意很容易發生意外，讓她不禁詢問「小學一定要打躲避球嗎？」

文章引起許多網友回應，許多人分享紛紛回憶過往，「以前覺得超好玩的，雖然容易受傷也是事實」、「一定要超好玩」、「以前還會自創一堆招式名稱，滿滿回憶」、「小時候蠻喜歡的，雖然都是在閃的角色，長大後覺得蠻危險的」。

其中，不少人對躲避球有陰影，「小學真的超怕打躲避球」、「我不懂這種傷人的遊戲有甚麼好玩的」、「被男生用力砸到流鼻血真的很恐怖」、「小時候很討厭躲避球，運動神經不好，被外場男生打到超痛，完全不覺得有趣」、「躲避球根本是一種霸凌式的運動」。

也有網友指出，其實打任何球都可能發生意外，「難道要因此禁止所有球？」、「不管打什麼球都不要戴眼鏡，打籃球也是會出事」、「依照妳這樣想法，那全部運動都要取消」、「檢討運動本身不如檢討如何避免受傷」。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

體育 小學

延伸閱讀

東華大學某系系隊搞「學長學弟制」？ 網友搖頭：以為在當兵

女參與老公同學聚餐提三要求被罵「龜毛」引怨 網分析：妳適合獨處

有人把Youbike當飛輪在騎 專家揭：空踩恐導致「這後果」

影／數位煙火？杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

相關新聞

在校園裡闢菜園 明道學生自種蔬果變美食還可剩食再利用

明道中學高中部餐旅群推動聯合國永續發展目標（SDGs），與烏日區農會合作，在校園內開闢菜園，從研究種什麼和怎麼種，且種出...

「躲避球打到腦震盪」勾起一票人回憶 她無奈問：小學一定要打嗎？

小學上體育課全班一起打躲避球，是許多人心中的共同回憶。一名網友分享同事小孩被躲避球打到受傷，讓他覺得這項運動十分危險，詢問眾人為何小學要打躲避球，引發熱議。

頭份國小美術班創新課程 用剪紙藝術傳承𪹚龍文化

「𪹚龍文化」是苗栗客家在元宵節慶的迎龍活動，是苗栗在地獨特民俗，也是台灣舞龍文化代表，從早期的地方民俗活動，蛻變成為台...

和東國小師生蒐集柚子皮做蚊香 送流浪狗收容園區防蚊

彰化伸港一處專門收容流浪狗的園區照顧300多隻浪浪，園主長期以來為牠們出錢出力，彰化縣和東國小師生在中秋節前夕蒐集柚子皮...

明揚爆炸波及前進國小緊急停班課 空氣監測無異常今正常到班

製作高爾夫球的明揚國際屏東廠22日發生大火，爆炸波及鄰近的前進國小，造成該校門窗玻璃破碎受損，縣府當晚考量火災造成空氣汙...

基隆安樂國小學生跳六佾舞祭孔 家長猛拍攝留成長記錄

基隆市慈雲寺今天舉辦祭孔大典，安排安樂國小36名學生跳六佾舞，向至聖先師致敬。基隆市副市長邱佩琳擔任正獻官，她說，感謝基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦