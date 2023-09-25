在校園裡闢菜園 明道學生自種蔬果變美食還可剩食再利用

明道中學高中部餐旅群推動聯合國永續發展目標（SDGs），與烏日區農會合作，在校園內開闢菜園，從研究種什麼和怎麼種，且種出的蔬果直接從產地到餐桌，並把食材變成創意料理，最後還把剩食也製作成天然堆肥，循環再利用。

餐飲科總召、老師蘇梅春說，他們鼓勵學生關注食品安全、環境保護和可持續發展等議題，並將這些議題融入食農教育課程中，讓學生們不僅從中體會農夫的辛勞，也在凡事追求快速的時代，磨練慢慢等待作物成熟的耐心。

她說，學生們除了參加知識講座，還到農場參訪，並體驗水稻插秧、碾米、溫室小黃瓜、番茄栽種等，也嘗試手作DIY廢棄稻草編織。學生在成果發表中，紛紛呈現將自己種植的蔬果，烹調製作成特色料理。

種植南瓜的餐飲科學生吳凡說，南瓜是半年一收，一開始有點緊張，不知道會不會收成，感謝農會專業老師指導，給他們信心，他們也將南瓜製作成流沙南瓜包、南瓜雜糧燉飯、南瓜歐包、南瓜豆漿等料理。

餐飲科學生林家均負責照顧香椿，並特別設計香椿口味的米泡芙，甚至把此活動當成高中專題研究主題。學生林哲宇也分享，他把實習課剩下的果皮、蔬果剩食加入石灰、木屑，密封3~6個月，並維持60%的濕度，就可以做成天然堆肥，不僅可以解決大量廚餘問題，還能讓土壤保持健康。