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學童近視預防性點藥 中央預算考量先鼓勵自費

中央社／ 台北24日電

香港近視率亞洲排行第2，和台灣一樣面臨COVID-19防疫衍生的副作用，戶外活動減少，近視防治變難，香港眼科醫師分享預防性點散瞳劑成果，台灣在預算考量下，官方鼓勵先自費。

香港中文大學眼科醫生任卓昇（Jason Yam）近期受邀出席台灣近視病新知研討會，他提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時，公園等戶外場所不再開放孩子們玩耍，使用3C成為主要娛樂，孩子近視前期狀況變多，他研究發現兒童近視發病率是疫情前2.5倍。

台北市立聯合醫院中興院區眼科專任主治醫師蕭雅娟指出，多媒體教學可能成為近視風險因子一，尤其COVID-19大流行期間，台灣各級學校採取線上視訊教學模式，學童用眼時間大於世界衛生組織（WHO）的17歲以下每天2小時建議。

面對後疫情時代學童近視壓力，任卓昇向台灣分享「香港模式」，他今年2月刊登在美國醫學會期刊（JAMA）低濃度阿托品眼藥水在近視前期應用，阿托品眼藥水其實就是「散瞳劑」，近視一旦發生就不可逆轉，當孩子被檢查出近視風險，眼科醫師通常建議點散瞳劑。

對孩子或家長而言，點散瞳劑就像一場兩人三腳的耐力賽，隨著不同款式低濃度阿托品散瞳劑上市，減輕畏光不適感，漸漸增加孩子配合意願，任卓昇透過招募474名「近視前期」4至9歲兒童，分組評價低濃度阿托品散瞳劑0.05%和0.01%濃度延緩近視發生效果。

任卓昇表示，所有參與者被隨機分配0.05%、0.01%和安慰劑組，每晚都在雙眼中使用1次，連續使用2年0.05%阿托品是控制近視最佳濃度，0.05%阿托品療效是0.01%阿托品的2倍，甚至連續使用3年仍是0.05%最佳，建議亞洲兒童使用0.05%阿托品治療應持續至第3年。

「近視前期」不是近視，而是遠視度數不夠。眼科診所醫師俞函杰解釋，幼童時期遠視是正常現象，國健署針對12歲以下兒童視力發育階段訂有建議遠視度數，國小應介於50至100度，年紀越小遠視度數越高，做為儲備量，以免太快歸零、進入近視階段。

俞函杰說，當兒童「遠視儲備」量不夠，就稱作「近視前期」，無症狀，難以自行察覺，只能靠定期視力檢查掌握。

不論香港或台灣，醫界極力呼籲低濃度阿托品是安全、有效預防兒童近視、控制惡化的新選擇，政府應該納入學童護眼對策。

衛生福利部國民健康署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，自家孩子也經歷過類似經驗，眼科檢查好像快近視，自費點阿托品散瞳劑預防近視，雖然中央暫無相關政策討論，但國健署提供的兒童視力預防衛教文宣有此建議。

蔡維誼說，預防性給予阿托品散瞳劑，這些孩子不是真的近視，因為不是疾病，就很難走到健保給付，可以想像得到預防性點藥經費可能很龐大，預算有限，需更多醫學證明，才能討論公費負擔與否。

然而站在保護孩子不要小小年紀近視的立場，蔡維誼非常鼓勵家長自費預防性點藥。

近視 香港 醫師

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