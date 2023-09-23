快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／颱風肆虐操場剩150米 企業捐車祝德芙蘭少棒隊摘金圓夢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供

台中市原鄉和平區德芙蘭國小全校僅55人，組少棒隊不到1年半就奪下2勝佳績，球賽評審也驚豔。但校區操場受72水災肆虐，原長400米標準操場只剩150米，球隊訓練受阻。金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。

德芙蘭國小操場歷經2004年敏督利颱風與72水災侵襲，原本長400米的標準操場僅剩下150米，校長古金益說，學校孩子會拉小提琴，球類運動也盛行，去年組成德芙蘭少棒隊，但「不標準操場」讓孩子練習受挫，苦於偏鄉小校缺乏金費添購交通車。

不忍孩子運動夢想破滅，金豐禾公司董事長蘇玉麒決定為少棒隊圓夢，昨率領公司一級幹部到德芙蘭國小，捐贈少棒隊9人座廂型車一輛。

蘇玉麒致詞表示，在偏鄉地區學校看見老師們的投入和認真，覺得相當佩服，捐贈這輛9人座廂型車，就是作為少棒隊移地訓練的交通用車，克服學校操場場地不佳問題。

德芙蘭少棒隊成軍僅1年2個月，去年7月在國小棒球運動聯賽獲得首勝，連球賽評審都對訓練僅7個月的小球員表現感到驚艷，上月在澎湖縣菊島盃獲得第2勝，讓其他球友看到台中市原鄉球員的實力。

四年級學生涂易恩說，「車子好大喔，好像可以把整個棒球隊給裝進去」；學生張子恩感謝叔叔、阿姨送車子，「以後如果我真的當了職棒選手，你們要當我的粉絲喔！」

德芙蘭少棒隊下一個目標，盼在11月花蓮舉辦的原棒協關懷盃拿下第3勝，甚至摘下金盃，一圓夢想。

金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供
金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車給德芙蘭國小少棒隊，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。圖／德芙蘭國小提供

運動 偏鄉 夢想

延伸閱讀

海葵颱風台東森林公園倒萬棵樹 縣府：從小樹苗種回來

午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

中秋連假天氣 粉專：低壓帶將籠罩台灣 颱風生成難度高

南橫觀光打回14年前莫拉克風災慘況 業者嘆美景只能自賞

相關新聞

台南登革熱疫情嚴峻 教育部：全運會照辦會強化防疫

全國運動會即將於10月21日起至26日在台南市舉行，傳出部分運動員對於台南市登革熱疫情感到擔憂，國民黨立委王鴻薇今天在立...

影／颱風肆虐操場剩150米 企業捐車祝德芙蘭少棒隊摘金圓夢

台中市原鄉和平區德芙蘭國小全校僅55人，組少棒隊不到1年半就奪下2勝佳績，球賽評審也驚豔。但校區操場受72水災肆虐，原長...

台中足球小將成「台灣之光」 民代製「冠軍毛巾」勉勵

台中國安國小足球隊今暑假赴捷克，勇奪2023年捷克布爾諾國際足球分齡賽U11組冠軍，為鼓勵各位小將們，立委張廖萬堅訂製「...

彰化偏鄉國小獲捐款買環保快速柴窯 今拜窯神啟用

彰化縣萬合國小小朋友喜歡捏陶，今天啟用環保快速柴窯，送進第一批手捏陶作品120件，預計明天半夜出爐，全校50名小朋友充滿...

「田徑阿甘」鄭秀燕獲師鐸獎 嘉義市表揚大愛良師

教師節將近，嘉義市政府上午在北興國中舉辦「大愛良師桃李家業育人才芬芳溢」教師節表揚大會，師鐸獎得主僑平國小體育組長鄭秀燕...

竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻

國立新竹女中是大新竹地區的女性第一學府，明年將迎來創校100周年。為慶賀別具歷史意義的100歲，校方特別策畫「竹女百年-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦