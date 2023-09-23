影／颱風肆虐操場剩150米 企業捐車祝德芙蘭少棒隊摘金圓夢

台中市原鄉和平區德芙蘭國小全校僅55人，組少棒隊不到1年半就奪下2勝佳績，球賽評審也驚豔。但校區操場受72水災肆虐，原長400米標準操場只剩150米，球隊訓練受阻。金豐禾公司捐贈一輛9人座廂型車，作為少棒隊移地訓練專用車，助原鄉孩子摘金圓夢。

德芙蘭國小操場歷經2004年敏督利颱風與72水災侵襲，原本長400米的標準操場僅剩下150米，校長古金益說，學校孩子會拉小提琴，球類運動也盛行，去年組成德芙蘭少棒隊，但「不標準操場」讓孩子練習受挫，苦於偏鄉小校缺乏金費添購交通車。

不忍孩子運動夢想破滅，金豐禾公司董事長蘇玉麒決定為少棒隊圓夢，昨率領公司一級幹部到德芙蘭國小，捐贈少棒隊9人座廂型車一輛。

蘇玉麒致詞表示，在偏鄉地區學校看見老師們的投入和認真，覺得相當佩服，捐贈這輛9人座廂型車，就是作為少棒隊移地訓練的交通用車，克服學校操場場地不佳問題。

德芙蘭少棒隊成軍僅1年2個月，去年7月在國小棒球運動聯賽獲得首勝，連球賽評審都對訓練僅7個月的小球員表現感到驚艷，上月在澎湖縣菊島盃獲得第2勝，讓其他球友看到台中市原鄉球員的實力。

四年級學生涂易恩說，「車子好大喔，好像可以把整個棒球隊給裝進去」；學生張子恩感謝叔叔、阿姨送車子，「以後如果我真的當了職棒選手，你們要當我的粉絲喔！」

德芙蘭少棒隊下一個目標，盼在11月花蓮舉辦的原棒協關懷盃拿下第3勝，甚至摘下金盃，一圓夢想。