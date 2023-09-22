快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

彰化偏鄉國小獲捐款買環保快速柴窯 今拜窯神啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣萬合國小校長陳金鍠向企業友人募款購買環保快速柴窯，今天啟用。圖／萬合國小提供
彰化縣萬合國小校長陳金鍠向企業友人募款購買環保快速柴窯，今天啟用。圖／萬合國小提供

彰化縣萬合國小小朋友喜歡捏陶，今天啟用環保快速柴窯，送進第一批手捏陶作品120件，預計明天半夜出爐，全校50名小朋友充滿期待，尤其六年級學童都希望畢業前創作個人最具代表性的作品。

二林鎮萬合國小啟用環保快速柴窯之前，舉行祭祀窯神儀式，教職員敬備素果金紙，校長陳金鍠帶領全校師生上香祈求「窯神」庇佑環保快速窯運作順利，每次都能成功燒製作品，窯火興旺讓學校校務昌隆。接著在萬合陶笛隊吹奏樂曲聲中，120件手捏陶作品送進環保快速窯。

萬合國小學童4年前校外參觀彰化生活美學館，時值展出陶藝作品，學童返校後問可不可以學捏陶，教師討論後開辦免費陶藝課，禮聘陶藝協會會員指導，師生作品都送到田中窯燒製，兩年前學校添購電窯，師生作品不必遠送田中鎮，今年校長陳金鍠向企業家好友募款購買環保快速柴窯，縮短燒製時間，最長36小時即可完成燒製作品。

陳金鍠說，現代化的電窯燒出陶器沒有柴窯陶器的與眾不同韻味，環保柴燒不會產生大量黑煙，木材用量是傳統的一半，是環保和友善環境的窯燒方式。小朋友興奮看著自己的創作送進新窯，並表示希望畢業前能設計陶藝作品，燒製一個專屬擁的柴燒陶器。

彰化縣萬合國小今天啟用環保快速柴窯，放入第一批作品。圖／萬合國小提供
彰化縣萬合國小今天啟用環保快速柴窯，放入第一批作品。圖／萬合國小提供

陶藝 小學

延伸閱讀

物價高漲 彰化寒士排隊領餐增加

彰化今年攔阻詐騙近3億元 公布網路詐騙關鍵字

彰化公費流感疫苗 今午起開放線上預約

70多攤位喝足買足！ 彰化商圈GO購祭「永樂茶酒咖市集」反應熱烈

相關新聞

竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻

國立新竹女中是大新竹地區的女性第一學府，明年將迎來創校100周年。為慶賀別具歷史意義的100歲，校方特別策畫「竹女百年-...

彰化偏鄉國小獲捐款買環保快速柴窯 今拜窯神啟用

彰化縣萬合國小小朋友喜歡捏陶，今天啟用環保快速柴窯，送進第一批手捏陶作品120件，預計明天半夜出爐，全校50名小朋友充滿...

「田徑阿甘」鄭秀燕獲師鐸獎 嘉義市表揚大愛良師

教師節將近，嘉義市政府上午在北興國中舉辦「大愛良師桃李家業育人才芬芳溢」教師節表揚大會，師鐸獎得主僑平國小體育組長鄭秀燕...

爸媽不讓買最新款iPhone15 國中生氣憤喊「會被當異形」

iPhone15今（22）日正式開賣，不少果粉一早湧入各大門市排隊搶購，也有許多人在社群上分享開箱心得。一名國中生抱怨，自己跟班上同學約好要一起換手機，但爸媽卻不答應，讓他生氣痛批爸媽太小氣，會害自己被當「異形」。

讓中輟生有了「家」 苗縣建國慈輝分校劉秀慧獲師鐸獎

苗栗縣建國國中慈輝分校主任劉秀慧接任9年，與教師及輔導員團隊為家庭功能不彰的中輟生付出比一般教師多出數倍心力照顧孩子，雖然多次萌生辭意，但她仍堅信每個孩子都有優點...

台中大雅陽明國小PU跑道殘破 民代爭取經費整建

台中市大雅區陽明國小PU跑道及籃球場等運動場域年久失修，多處面層磨耗、龜裂嚴重，部分鋪面凹陷積水，立委楊瓊瓔、台中市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦