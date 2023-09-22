彰化偏鄉國小獲捐款買環保快速柴窯 今拜窯神啟用

彰化縣萬合國小小朋友喜歡捏陶，今天啟用環保快速柴窯，送進第一批手捏陶作品120件，預計明天半夜出爐，全校50名小朋友充滿期待，尤其六年級學童都希望畢業前創作個人最具代表性的作品。

二林鎮萬合國小啟用環保快速柴窯之前，舉行祭祀窯神儀式，教職員敬備素果金紙，校長陳金鍠帶領全校師生上香祈求「窯神」庇佑環保快速窯運作順利，每次都能成功燒製作品，窯火興旺讓學校校務昌隆。接著在萬合陶笛隊吹奏樂曲聲中，120件手捏陶作品送進環保快速窯。

萬合國小學童4年前校外參觀彰化生活美學館，時值展出陶藝作品，學童返校後問可不可以學捏陶，教師討論後開辦免費陶藝課，禮聘陶藝協會會員指導，師生作品都送到田中窯燒製，兩年前學校添購電窯，師生作品不必遠送田中鎮，今年校長陳金鍠向企業家好友募款購買環保快速柴窯，縮短燒製時間，最長36小時即可完成燒製作品。