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「田徑阿甘」鄭秀燕獲師鐸獎 嘉義市表揚大愛良師

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供

教師節將近，嘉義市政府上午在北興國中舉辦「大愛良師桃李家業育人才芬芳溢」教師節表揚大會，師鐸獎得主僑平國小體育組長鄭秀燕，以田徑「阿甘」精神，激發孩子身心潛能，黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。

頒獎典禮由興安國小擊興打擊樂團開場演出，大業國中熱舞表演精彩串場，市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同到場，受到熱烈歡迎， 與校長、家長會長，為獲獎師長們送上最大的祝福。

師鐸獎得主鄭秀燕分享說，有名身材較嬌小孩子參與800公尺田徑賽事，沒身材優勢志氣大，面對身高差20公分對手拚全力向前衝，終點前壓線，以0.02秒之差獲賽事殊榮，家長說第一次看見孩子眼神自信光彩，兼顧田徑課業學習不易，看到孩子努力激勵自己對教育信心，往後帶著熱情繼續深耕教育領域。

黃敏惠感謝鄭秀燕長年對體育教育貢獻，用耐心指導孩子，激發孩子身心潛能，培育體育健將，獲師鐸獎實至名歸，會中安排被鄭秀燕教導孩子獻花祝福，場面感人。242位受表揚教師與教保服務人員，包括師鐸獎1人、國中小特殊優良教師35人、優良教保服務人員4人，服務10年以上資深優良教師207人位（5人同時獲特殊優良教師及資深優良教師)。服務40年最資深學生輔導諮商中心主任林秀香，分享與學生相處感人故事。

黃敏惠說，教師節前夕是老師最忙碌時期，面對新生入學及許多繁忙業務，老師們都一肩扛起，感謝老師對教育貢獻，教育是希望工程，師長們是築構希望工程師，「教育決定我們的未來、培育人才，埋下希望種子，滋養孩童成長，實踐嘉市教育發展綱領與價值，讓嘉義未來充滿無限希望與想像。」

嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠（左二）由教育處長郭添財（左一）陪同，頒獎表揚師鐸獎得主僑平國小體育組長鄭秀燕（ 中）。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠（左二）由教育處長郭添財（左一）陪同，頒獎表揚師鐸獎得主僑平國小體育組長鄭秀燕（ 中）。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供
嘉義市教師節表揚大會，市長黃敏惠祝賀表揚242位優秀教師及教保服務人員，場面溫馨。圖／嘉市府提供

教師節 師鐸獎 黃敏惠

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