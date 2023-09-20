史上最大誠品「很不誠品」？ 書仍是核心靈魂 目標開幕首日4萬人

從新店中興路的大門口走進「誠品生活新店」，搭乘手扶梯到4樓的書店區，抬頭可見天光雲影從教堂穹頂般的天井投下層次豐富的光影，照亮牆上波蘭詩人辛波絲卡詩句「種種可能（Possibilities）」。

「我偏愛電影。

我偏愛貓。

我偏愛華爾塔河沿岸的橡樹。

我偏愛狄更斯勝過杜斯妥也夫斯基。

我偏愛我對人群的喜歡

勝過我對人類的愛」

史上最大誠品「誠品生活新店」今起試營運，上午舉行媒體預覽會，開箱1萬9千坪壯闊空間，邀請媒體探索這座集結食衣住行育樂250家品牌的立體微型城市。

雖然媒體看完後的評語多為新店「很不誠品」，但誠品生活通路發展事業群總監賴光耀表示，「誠品生活新店」堅持誠品創辦人吳清友的一貫理念—以書為核心。從正門口一路通往4樓書店區的「儀式大道」便是證明。

此次進駐「誠品生活新店」共計250家品牌，餐飲和生活品牌比例為1:1，餐飲品牌所占比例在所有誠品中數一數二，因此給人「不誠品」的感覺。但賴光耀表示，誠品信義店退場後，「誠品生活新店」的藏書量將僅次於誠品松菸店，在所有誠品中藏書量排第二。

賴光耀表示，吳清友認為誠品應該在城市中打造一個沉澱心靈的儀式與空間，讓人們從外部走進內部時，有一個安頓身心的過程。因此從大門口到4樓的書店區，「誠品生活新店」打造一條通往書本的儀式大道，也讓讀者在搭手扶梯一層層登上閱讀殿堂的過程中，享受光影交錯的儀式性氛圍。

書店區入口兩側以歐洲經典書店為概念的「閱讀窗景」精選經典人文及文學作品，未來亦將舉行作家迷你沙龍；「多媒體閱讀區」串聯線上下虛實整合，可連結「誠品線上」體驗專屬導購服務，也可透過「迷誠品」Podcast、YouTube及誠品Live現場等多媒體影音，掌握閱讀趨勢脈動。

兒童書店則打造親子共讀的「探索小學校」，以多元學齡與數位學習為主軸，定期更新繪本主題牆，並引進科技共學讀本及科學玩教具，未來也將規畫親子手作、肢體開發、兒童說故事等五感學習活動，還有獨家設置的「嬰幼兒質感選品店」，提供新手爸媽最佳後援。

緊鄰書店的「eslite premium 黑卡會員專屬空間」，融合戶外「野花園」露台，在植栽綠景及咖啡香氣中，打造閒適靜謐空間，不僅有精選書牆自由取閱，每月並提供10張免費飲品招待券邀請黑卡會員自在閱讀。

談到誠品未來如何規劃大型店和小型社區店，賴光耀表示，疫情期間發現誠品小型社區店成績亮眼，和大型店並非是衝突的概念，未來誠品也會將小型社區店在北部逐步擴張。