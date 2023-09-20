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救國團金門團委會聚光送愛 幫柏村國小學童圓夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
柏村國小簡同學心願是韓國女團Black Pink 專輯，因為夢想能成為女團成員，在救國團的協助下，她圓夢了。圖／柏村國小提供
柏村國小簡同學心願是韓國女團Black Pink 專輯，因為夢想能成為女團成員，在救國團的協助下，她圓夢了。圖／柏村國小提供

救國團金門縣團委會「愛‧分享」聚光計畫公益活動，昨天將募集的心願禮物，由柏村國小校長許雪芳、救國團金門縣團委會總幹事陳林淳代表贈送給學童，小朋友拿到期待已久的禮物都超開心的，直說是「是真的真的圓夢計畫」。

這項聚光活動全國共計有19縣市辦理，今年己邁入第六年，迄今共幫助4167位偏鄉兒童實現夢想，這些禮物對於學童而言非常珍貴，學童得知禮物全數配對成功都雀躍不已，其中小朋友的心願包括網路上也搶不到的Black Pink 專輯、(G)I-DEL 手燈吊飾 (會發光的)、咕卡豪華組+Black Pink 小卡(全體 +Rose)、樂高飛機、原神魈鳥娃娃、防空炮模型等。

當中，柏村國小的胡同學心願是一雙鞋，因為想要送給爸爸，爸爸的鞋很舊了都沒換新的。簡同學心願是韓國女團專輯，因為夢想能成為女團成員；黃同學的心願是(G)I-DEL 手燈吊飾，她說因為買不起，而且她是粉絲，希望全部集齊，但是就只差那個吊飾，快來和我換東西吧；吳同學的心願是防空炮模型，他說想要這個物品的原因是我爸爸 是一位軍人，所以我非常嚮往軍事相關的事物，並且想要擁有一支樂高模型的軍隊，常常和弟弟打仗，比誰的軍隊厲害，我已經有 F-3511 閃電聯合戰鬥機、99 式坦克、軍艦 和士兵，只差防空炮了，很開心我的圓夢了。

呂同學因為很喜歡棒球，是兄弟象球迷，最喜歡詹子賢，他每天都會和爸爸坐在電視機前看中華職棒轉播，他拿到球棒手套棒球，現在能夠在家練習超開心。

小朋友的心願包括對家人的愛以及未來夢想的憧憬，救國團希望藉由這項有意義的活動將技能學習與關懷帶入，齊心協力為離島地區學童來圓夢。

陳林淳表示，特別感謝金門團委會主委陳金福、急難扶助基金委員馬志亮、指導委員許金象的支持，促成此次活動能夠圓滿完成，讓金門的孩子們，在自己親手創作裡「做中學、學中做」，也體認自我付出才能獲得回報，讓愛及善念循環在社會底蘊裡萌芽，以正確人生觀來翻轉未來。

許雪芳校長表示，全校師長看到救國團帶來給小朋友的圓夢禮物，超驚喜，感謝救國團給予柏村國小學童手作換禮物、真正圓夢的機會，我相信今天開始，小朋友腕上睡覺作夢都會笑，小朋友也因此受到鼓勵更加認真努力離自己的夢想更近一步。

柏村國小呂同學是兄弟象球迷，最喜歡詹子賢，此次他拿到球棒手套棒球，超開心的，直說現在能夠在家練習超開心。圖／柏村國小提供
柏村國小呂同學是兄弟象球迷，最喜歡詹子賢，此次他拿到球棒手套棒球，超開心的，直說現在能夠在家練習超開心。圖／柏村國小提供
救國團聚光計畫送愛，昨送愛到柏村國小，學童們超開心，直說是真的圓夢計畫。圖／柏村國小提供
救國團聚光計畫送愛，昨送愛到柏村國小，學童們超開心，直說是真的圓夢計畫。圖／柏村國小提供

救國團 爸爸 金門

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