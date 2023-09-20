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進口蛋風波 張麗善：雲林營養午餐食材皆國產可溯源

中央社／ 雲林縣20日電
雲林縣長張麗善今天強調，縣內學校營養午餐選用符合3章1Q要求的國產食材，可溯源才供餐。雞蛋示意圖。圖／ingimage
雲林縣長張麗善今天強調，縣內學校營養午餐選用符合3章1Q要求的國產食材，可溯源才供餐。雞蛋示意圖。圖／ingimage

進口蛋爭議延燒，台北市、台中市政府昨天宣布疑慮未消前，學校午餐禁用液蛋；雲林縣長張麗善今天強調，縣內學校營養午餐選用符合3章1Q要求的國產食材，可溯源才供餐。

張麗善今天出席國際事務辦公室揭牌記者會後接受媒體聯訪，針對台北市、台中市政府昨天宣布疑慮未消前，學校午餐禁用液蛋，雲林是否跟進。

張麗善說，雲林縣從民國107年開始推動國中小午餐採用國產可溯源食材，所有食材皆應採用3章1Q食材，其中蛋品也應符合3章（有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及CAS農產品優良標章）、雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源及國產鵪鶉蛋溯源標籤等，並可於校園食材登入平台了解其溯源。

張麗善表示，由於進口雞蛋非國產，無法取得國產可溯源標準，所以無法進入校園，請家長安心。

張麗善考量民眾現階段仍有疑慮，希望營養午餐提供整顆蛋。

食材 張麗善 雞蛋 營養午餐 液蛋

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