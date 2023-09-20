翡翠騎士10月8日高雄首演 雄女 樹德 雄商樂儀隊同交流
迎接10月國慶，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」受邀來台灣演出，10月8日先在高雄港七號碼頭登場，高市府為深入台日交流，邀請高雄女中、樹德家商以及高雄高商三所高中職學校與日本高校交流，學生們積極排練、勤練日文，還準備多首日本動漫經典歌曲，要與翡翠騎士共度難得時光。
高雄市府表示，參與本次台日學生交流的高雄高商、樹德家商和高雄女中團隊均有豐富演出經驗、在各式比賽中也曾多次獲獎肯定。三校學生得知即將與日本翡翠騎士交流，都充滿期待。
高雄女中儀隊隊長沈玟叡說，雄女樂儀隊成立40多年，曾經參加過元旦升旗典禮、澄清湖統一獅首戰開場表演等，樂隊近期加緊練習，也準備多首日本動漫經典歌曲，和日本學生分享！
高雄高商樂隊學生表示，看過「翡翠騎士」樂器吹奏表現、行進動線流暢，感覺相當佩服，有機會和日本學生面對面交流相當興奮，要利用這次難得互動機會學習、成長，校方也邀請日文老師為學生加強日文，期待迎接日本學生時，展現高雄人好客及熱情！
樹德家商表演藝術科指導老師蔡碧女指出，樹德家商被譽為「花園學府」，多年來均代表高雄市前往美國波特蘭姊妹市民俗才藝訪問表演，學生們這次也準備2首舞碼要在當日演出交流。
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