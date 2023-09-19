景美女中拔河隊奪佳績 蔣萬安讚讓世界看見台灣

北市景美女中與台師大拔河聯隊，在瑞士世界盃室外拔河錦標賽奪4金1銀，市長蔣萬安今天嘉勉並送加菜金；隊長洪甯暄說，人人都是賽場MVP，將持續讓世界看見台灣的力量。

景美女中及台師大組建拔河聯隊，8月30日至9月3日在瑞士蘇黎世參加「2023世界盃室外拔河公開賽」，獲得女子540公斤、500公斤、U23-500公斤、青少年女子480公斤，共4組賽事的金牌；在U23男女混合560公斤組則獲得銀牌，共抱回4金1銀好成績。

洪甯暄分享，瑞士氣候與台灣不同，日夜溫差大，比完首天賽事就不舒服，好不容易撐過長時間的辛苦訓練，很擔心因為身體狀況影響比賽，幸好休息一晚後就好多了。

洪甯暄說，在青少年女子組錦標賽，對上最強悍的地主隊瑞士隊，預賽時輸了一局，過程中只要被瑞士隊拉走一點點，對方加油團就會歡呼大叫，非常考驗心態；後來冠軍賽雙方又碰頭，隊員互相打氣鼓勵，氣勢不能輸，比賽開始後內心變得強大，連加油團也比對方大聲，終於奪冠。

洪甯暄表示，拔河是團體運動，沒有個人英雄，人人都是MVP，謝謝師長與教練的栽培關心，也感謝北市府全力支持，會持續讓世界看見台灣的力量。

蔣萬安嘉勉拔河隊並致贈加菜金，致詞感謝校方及同學的努力，雖然體型不如人，但發揮平時訓練成果及團隊精神與向心力，北市會繼續讓「黃衫神力女孩」在世界舞台發光發熱。

教育局表示，除了設立體育獎勵金與助學金、培訓補助金制度及補助各校改善體育設施，積極扶植優秀運動選手、教練與學校，期盼選手們能持續鬥志昂揚，取得最高榮譽。