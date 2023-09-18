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澎湖好歌聲 馬公高中合唱團獲選國慶領唱國歌

中央社／ 澎湖縣18日電
馬公高中合唱團獲選在112年國慶大會中領唱國歌，18日首次對外排演，獲得各方肯定。 中央社
馬公高中合唱團獲選在112年國慶大會中領唱國歌，18日首次對外排演，獲得各方肯定。 中央社

國立馬公高中合唱團成立迄今28年，今年首度獲選在國慶大會中領唱國歌，校方選出48名團員在暑假期間展開培訓，今天首次對外排演，天籟好歌聲獲肯定。

馬公高中校長石仲哲表示，馬公高中合唱團在民國84年9月成立，成立迄今28年，在林佩貞與張曼君等教師努力下，在各項賽事屢獲佳績，最近6年在全國學生音樂比賽中，連續獲得混聲合唱4次特優，也應邀在澎湖國際海上花火節演出，今年在國慶籌備委員會評選中脫穎而出，將擔任國慶大會國歌領唱的殊榮。

石仲哲表示，學校自8月起招募團員，共選出48名男女生，於暑假期間展開培訓，今天首次對外排演，獲得各方肯定。合唱團成員表示，有機會參加國慶大會領唱國歌，是一大驕傲與榮譽，全體團員將以最好的歌聲來呈現。

教育部學生事務及特殊教育司副司長黃蘭琇今天到馬公高中訪視合唱團排練情形，對合唱團的天籟好歌聲感到驚艷，相信今年代表在國慶大會中領唱國歌，讓全世界都能聽到來自澎湖的好聲音。

馬公高中合唱團獲選在112年國慶大會中領唱國歌，校方選出48名團員在暑假期間展開培訓，18日首次對外排演。 中央社
馬公高中合唱團獲選在112年國慶大會中領唱國歌，校方選出48名團員在暑假期間展開培訓，18日首次對外排演。 中央社

馬公 國慶 國歌

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