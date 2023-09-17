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學族語是親師生每天功課 高雄興中國小獲教育部教學卓越獎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供

高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，尤其挽救瀕危語言拉阿魯哇族語，今年以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。校長郭基鼎說，興中國小學習族語是所有人的事，更是全校師生、家長每天的功課，學生畢業要通過中級族語認證，了解自身文化，提升族群認同感。

教育部112年度教學卓越獎揭曉，全國僅有15所國小入選，高雄市桃源區興中國小以「語眾不同，CORE人興弦」教學主題，是高雄市唯一入選的國小，11月17日將在中正大學揭曉金、銀質獎接受頒獎。

郭基鼎說，在興中國小學習族語不單單只是學生的事，老師、家長也要共學，同時積極參與族語認證。非原民籍的教師也在晚上一同加入族語學習班，為了能在班級教學上與孩子一同說族語，其至有不少非原民籍的教師，與學生國小畢業時一起通過中級族語認證。

興中國小「語眾不同，CORE人興弦」教學主題，秉持「往後找尋自己的根」的信念，以「族語復振」作為核心，營造自然的族語場域讓孩子開口說，讓學生在感同身受、五感探索、我思我寫、身體力行下浸淫在族語情境。並引進耆老與語推人員，藉由親子歌謠、耆幼共學、族語創作等相關活動，傳授相關知識讓孩子主動學，從單詞背誦、圖卡說故事開口學習族語。

興中國小的學童來自拉阿魯哇族、布農族，小朋友說，以前只能躲在舞台後面看著哥哥、姐姐演族語戲劇，現在大家能自信的站在舞台前面，與哥哥、姐姐一起說族語、一起演戲。

郭基鼎表示，學校從在地文化開始，推動文化閱讀、創作族語戲劇，將布農族與拉阿魯哇族神話故事，經由學生的理解與詮釋，用兒童族語戲劇展現，向大眾傳遞自己的故事。說優則唱，從課程中帶領孩子探索山林，以情境式的歌謠教學，更能夠感受族語歌謠中深層的文化意涵。此次獲選全國教學卓越獎相當不易，謝謝大家肯定興中國小近年來用心傳承母語教育。

高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
高雄市桃源區興中國小用心傳承族語，以「族語復振」為核心，讓學生找尋自己的根，獲選教育部112年度教學卓越獎。圖／桃源區興中國小提供
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