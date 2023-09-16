北一女「光復樓立體一卡通」今開賣 校友搶買青春回憶

北一女古蹟校舍「光復樓」修復工程進入尾聲，11月將公開亮相。今年適逢120周年校慶，舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也配合9月第3個周末全國古蹟日，開賣「光復樓3D立體一卡通」，首波限量5000套，即日起在誠品7家門市及2個線上通路販售，不少校友和家長聞訊都搶著買。

北一女校園中最具代表性的建築光復樓建於1933年，蘊含無數校園傳統與記憶，培育無數傑出女性，1998年被市府指定為市定古蹟，校方2021年啟動「光復樓古蹟修復再利用工程」。

校長陳智源致詞透露，光復樓早就該修繕，礙於沒有經費，歷經3任校長及海內外校友大力支持，得以順利開工，直呼「十年磨一劍」。但光復樓須要在文資價值與現代化功能間取捨，加上北一女校舍小，因此工程分2期進行，兼顧師生使用。他說，光復樓一卡通是見證古蹟修復成果，也是國內第一張校園建築立體票證。

一卡通公司表示，「光復樓3D立體一卡通」製作上極為考究，復刻磚牆及窗戶顏色。概念發想人、北一女校友許瑋芳分享，當時還土法煉鋼去修復工地撿拾原有磁磚、剝下一小片門上油漆，帶回去研究，以確保整體還原度。

許瑋芳回憶，幾乎每位北一女學生都是從光復樓畢業，此次設計的光復樓一卡通嗶卡會發光，溫暖光線也代表光復樓重新開始，讓校園回憶重現在校友及民眾眼前。校友樓海鳥提及，光復樓乘載青春時光，她不只出資修復經費，也強調一定會去買光復樓一卡通。