快訊

獨／進口蛋洗產地？仲毅農產怨：文件像蝌蚪文誰看得懂

曾是演藝圈模範夫妻…休傑克曼27年婚姻畫句點 原因被揭露

北市大同警分局長累倒！前天倒臥寢室送急診 基層聞訊不捨

北一女「光復樓立體一卡通」今開賣 校友搶買青春回憶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北一女古蹟校舍「光復樓」修復工程進入尾聲，11月將公開亮相。記者林佳彣／攝影
北一女古蹟校舍「光復樓」修復工程進入尾聲，11月將公開亮相。記者林佳彣／攝影

北一女古蹟校舍「光復樓」修復工程進入尾聲，11月將公開亮相。今年適逢120周年校慶，舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也配合9月第3個周末全國古蹟日，開賣「光復樓3D立體一卡通」，首波限量5000套，即日起在誠品7家門市及2個線上通路販售，不少校友和家長聞訊都搶著買。 

北一女校園中最具代表性的建築光復樓建於1933年，蘊含無數校園傳統與記憶，培育無數傑出女性，1998年被市府指定為市定古蹟，校方2021年啟動「光復樓古蹟修復再利用工程」。 

校長陳智源致詞透露，光復樓早就該修繕，礙於沒有經費，歷經3任校長及海內外校友大力支持，得以順利開工，直呼「十年磨一劍」。但光復樓須要在文資價值與現代化功能間取捨，加上北一女校舍小，因此工程分2期進行，兼顧師生使用。他說，光復樓一卡通是見證古蹟修復成果，也是國內第一張校園建築立體票證。

一卡通公司表示，「光復樓3D立體一卡通」製作上極為考究，復刻磚牆及窗戶顏色。概念發想人、北一女校友許瑋芳分享，當時還土法煉鋼去修復工地撿拾原有磁磚、剝下一小片門上油漆，帶回去研究，以確保整體還原度。

許瑋芳回憶，幾乎每位北一女學生都是從光復樓畢業，此次設計的光復樓一卡通嗶卡會發光，溫暖光線也代表光復樓重新開始，讓校園回憶重現在校友及民眾眼前。校友樓海鳥提及，光復樓乘載青春時光，她不只出資修復經費，也強調一定會去買光復樓一卡通。

「光復樓3D立體一卡通」即日起在7家誠品門市及誠品線上正式開賣，每個售價599元。一卡通公司也將回捐銷售額10%給北一女，支持校史研究及文史資料維護。

「光復樓3D立體一卡通」感應時可見燈火通明的光復樓。記者林佳彣／攝影
「光復樓3D立體一卡通」感應時可見燈火通明的光復樓。記者林佳彣／攝影
北一女今天宣布「光復樓3D立體一卡通」開賣，首波限量5000套，即日起在誠品7家門市及2個線上通路販售。 記者林佳彣／攝影
北一女今天宣布「光復樓3D立體一卡通」開賣，首波限量5000套，即日起在誠品7家門市及2個線上通路販售。 記者林佳彣／攝影
北一女今舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也宣布開賣「光復樓3D立體一卡通」，左起一卡通公司總經理鄭鎧尹、北一女校長陳智源。記者林佳彣／攝影
北一女今舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也宣布開賣「光復樓3D立體一卡通」，左起一卡通公司總經理鄭鎧尹、北一女校長陳智源。記者林佳彣／攝影
今年適逢北一女120周年校慶，校方今舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也宣布開賣「光復樓3D立體一卡通」。圖／一卡通公司提供
今年適逢北一女120周年校慶，校方今舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活動，也宣布開賣「光復樓3D立體一卡通」。圖／一卡通公司提供

一卡通 北一女

延伸閱讀

全國累計2874處文資 文化部6年編160億保護古蹟

路跑／北一女中120周年校慶 首創全球路跑邀海內外校友參加

北一女推限量嗶就亮「光復樓一卡通」 首波2500套明開賣

因為它，改變了台灣古蹟命運：林安泰古厝的故事

相關新聞

師留言請家長關心小孩作業遭嗆「講三小」 網嘆：恐龍養小恐龍的開始

家長太寵小孩，真的會讓老師蠻為難的。老師在學生家庭聯絡簿留言和家長溝通，說明該學生學習狀況有問題，須要一對一教學，但全班那麼多人，老師無法只照顧一人，希望家長在家能協助該生完成作業，沒想到被家長嗆回「妳在講三小」。貼文引發熱議，網友直言「恐龍養小恐龍的開始」。

北一女「光復樓立體一卡通」今開賣 校友搶買青春回憶

北一女古蹟校舍「光復樓」修復工程進入尾聲，11月將公開亮相。今年適逢120周年校慶，舉辦「薪傳雙甲子，再現光復樓」紀念活...

新北挨批回饋冷氣盤點慢 教局反駁

中央力推班班有冷氣，新北審計處發現，新北教育局採購決標後，未適時盤點各校回饋冷氣使用需求及裝設地點，導致廠商無法進場，要...

百童製作仙草染、仙草粄圓 了解桃園客庄特色作物

桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、...

轉不停的粉紅愛心陀螺 正興國小志工團募鞋衣助非洲童

高雄市三民區正興國小志工團以「轉個不停的愛心陀螺」，當成志工團的slogan，將校園當作家園，從交通導護、校園美綠化到圖...

夏日炎炎學生難耐...班班有冷氣新北盤點慢審計促改善 教育局駁斥

行政院2020年花費40億餘元推動班班有冷氣政策，但新北審計處發現，由於教育局採購決標後未適時盤點各校對回饋冷氣使用需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦