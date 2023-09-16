舞蹈空間「往月的方向去」 展現速度與美

舞蹈空間舞團和日本編舞家島崎徹合作多年，告別疫情，島崎徹這次為舞空編舞《往月的方向去》，展現速度與美。

島崎徹說，經歷疫情這幾年，讓他思考現在就算回到疫情前，生活也與真正的疫情前狀態不同。他回想起從學生時代至今，地球、空氣和環境的種種變化，都一直影響作為藝術家的他，將所思所感在作品中展現。

「無論環境多麼惡劣，人類還是努力生存，探索其中的溫暖與人情味，希望到達最終美好的地方。」島崎徹說，不論那最終目的是為了自由，或是為了重要的朋友，或是想回到思念之處，回去的地方，都是生命歷程中的重要部分。

而這追尋過程中的掙扎，就化為這次舞作，兩支都充滿飆速感，且動作繁複多變。其中〈血與鋼〉至少有1730個動作，也就是平均一秒有1.15個動作，〈碎月〉也有1670個動作。

由於舞作強度相當高，島崎徹坦言，原本滿擔心舞空新近加入的7位新舞者能否吃下，沒想到最後成果極佳。出身北藝大的資深舞者張琪武用三個時期描述整個舞蹈過程：「前期記憶數量多到可怕的動作足以炸掉整個腦袋；中期榨乾體力的反覆練習，逼迫身體跟上瘋狂的速度；後期享受在作品裡肉體竭盡後心靈的餘韻！」