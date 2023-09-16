新北挨批回饋冷氣盤點慢 教局反駁

中央力推班班有冷氣，新北審計處發現，新北教育局採購決標後，未適時盤點各校回饋冷氣使用需求及裝設地點，導致廠商無法進場，要求改善。教局表示，2021年9月即已確認安裝順位，認為班班有冷氣是先裝教室冷氣，再接續裝回饋冷氣。

審計處指出，行政院2020年7月宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，並由教育局依教育部計畫執行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，工作項目包含改善電力系統、裝設冷氣及能源管理系統等，總經費40億餘元，其中「新北市學校教室冷氣設備裝設」採購案，於2021年4月決標，金額13億餘元。

但審計處去年4月查核，發現新北學校冷氣裝設案契約得標廠商冷氣回饋內容所載，廠商除依約提供轄內298所公立學校3萬223台冷氣裝設外，另無償回饋3779台，但教育局決標後，未適時盤點各校的使用需求及裝設地點，導致廠商去年4月依約全數完成3萬多台冷氣設備裝設工程，但回饋冷氣的部分卻無法進場裝設。

不過，新北教育局認為，新北2020年起如期如質安裝全市班級教室冷氣，計畫執行初期投入所有工班人力及貨源供應，如期與中央實施班班有冷氣期程同步啟用，各校回饋冷氣需求及地點早在2021年9月確認順位。

教育局認為，班班有冷氣計畫本就是先安裝教室冷氣，再裝設回饋冷氣，並無「未適時盤點各校回饋冷氣需求及地點，導致廠商無法進場裝設」情形。