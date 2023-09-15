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超夯台南「文資小學堂」線上電競賽 首開放國一生報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文資小學堂線上電競賽開放報名，冠軍可獲獎項豐富。圖／台南文資處提供
台南文資小學堂線上電競賽開放報名，冠軍可獲獎項豐富。圖／台南文資處提供

「2023台南文資小學堂」線上電競賽熱烈報名中！即日起至10月8日，歡迎全國國一新生與國小三年級至六年級學生報名參賽，凡完成報名者，即可獲得專屬虛寶「赤崁樓」，今年更推出報名人數集氣好禮「金獅陣」，報名總人數若超過500人，全體玩家即可獲得集拓墾、防禦與信仰等功能於一身的金獅武陣，輕鬆提昇玩家土地防禦率、共同開疆闢土！最高獎勵有兩千元禮券與文資專屬獎盃。

「文資小學堂」由台南文資處首創，是以「文化資產」為主題的文資知識搶答型競賽，至今已邁入第5屆。文資處今年首度開放國一新生報名參賽，且再次攜手國內知名數位學習平台PaGamO舉行線上電競賽，學子能透過答題、攻佔領土，建立並擴張自身為在虛擬世界的版圖，輕鬆認識台南文資大小事。最高獎勵除有兩千元禮券與文資專屬獎盃外，尚有《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本與各式組合包好禮，初賽與複賽也有多項好禮抽獎。

本次競賽閱讀資料，由文資處與國內另一知名學習平台「學習吧」合作開發建置「文化資產系列課程」，將艱澀的文化資產知識轉譯成圖文豐富的活潑課程，涵蓋有形與無形文化資產，從赤崁樓的贔屭碑、台南大天后宮，到廟宇民俗的神獸，甚至是考古遺址，透過輕鬆、有趣的方式，拉近文化資產與生活的距離。歡迎小朋友呼朋引伴，一起來鬥陣玩遊戲、學文資！

台南文資小學堂線上電競賽報名網址：

https://esports.pagamo.org/register/2023tmach/information

台南市文資處學習吧「文化資產系列課程」網址：

https://tmach-culture.tainan.gov.tw/page.asp?mainid=583503A2-EEC3-4B58-BC1D-CD86E7784DF8

台南文資小學堂比賽的閱讀資料，可至「學習吧」趣味學習。圖／台南文資處提供
台南文資小學堂比賽的閱讀資料，可至「學習吧」趣味學習。圖／台南文資處提供
台南文資小學堂以台南傳統表演藝術「金獅陣」開發的專屬虛寶。圖／台南文資處提供
台南文資小學堂以台南傳統表演藝術「金獅陣」開發的專屬虛寶。圖／台南文資處提供

文化資產 台南 小學

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