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百童製作仙草染、仙草粄圓 了解桃園客庄特色作物

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、仙草粄圓。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、仙草粄圓。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、仙草粄圓，希望透過寓教於樂形式，讓學童了解仙草的多元應用。

仙草為客家人從前生活中重要作物，從務農到生活使用，也是在地稻米輪作的重要作物，讓土地能夠永續，對環境友善。但一般民眾對在地仙草的認識普遍較為不足，富富·小山岡希望結合社區、學校等在地團體，做食農教育推廣，推動仙草體驗讓仙草食農文化能夠深耕在地。

今天所利用的仙草品種為桃園二號，又名香華，主要優點有香氣濃郁是製作仙草茶極佳原料，加上半直立株型，方便採收也節省人力。

講師温珈乙今帶領學童做，DIY仙草染和仙草湯圓，從邊做邊學，讓學童了解楊梅的仙草特色，並體驗從生產到餐桌的歷程。今社區長輩和桃園市楊梅區員本社區發展協會也前來參與，與學童一同製作。有參與學童今分享，第1次將仙草跟湯圓結合覺得相當新奇，也獲取許多關於仙草知識，相當開心。

富岡國小校長李莉萍表示，學校坐落客家聚落，這次透過在地創生團隊，帶學生利用特產仙草製作出有別以往的美食湯圓、仙草染，讓學生了解除傳統歌謠、手工藝、童玩、米食等客家特色，能有創新結合。

富富·小山岡駐站專員張博舜說，楊梅仙草花節已舉辦多年，除了大型節慶外，希望透過在地食農教育體驗，能夠將仙草作物寓教於樂推廣，希望逐漸跳脫煙火式的節慶活動，讓在地特色能夠永續化。

張博舜指出，希望透過地方文化特色仙草體驗，深度導覽富岡產業歷史，從仙草產業體驗、到各式仙草產品創新及體驗，結合老街屋空間作為地方產品推廣點，形塑出完整地方特色推廣計畫，讓在地居民成為地方客家仙草特色產品的最佳解說員。

桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、仙草粄圓。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅「富富·小山岡」為在地創生組織，配合食農教育推廣計畫，今在於富岡國小辦理食物日活動，帶領100位學童製作仙草染、仙草粄圓。記者翁唯真／攝影

食農教育 湯圓 桃園

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