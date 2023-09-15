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師留言請家長關心小孩作業遭嗆「講三小」 網嘆：恐龍養小恐龍的開始

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老師發現某學生學習狀況有問題，留言請家長協助完成作業，結果遭家長嗆聲，引發網友熱議。示意圖／ingimage
一名老師發現某學生學習狀況有問題，留言請家長協助完成作業，結果遭家長嗆聲，引發網友熱議。示意圖／ingimage

家長太寵小孩，真的會讓老師蠻為難的。老師在學生家庭聯絡簿留言和家長溝通，說明該學生學習狀況有問題，須要一對一教學，但全班那麼多人，老師無法只照顧一人，希望家長在家能協助該生完成作業，沒想到被家長嗆回「妳在講三小」。貼文引發熱議，網友直言「恐龍養小恐龍的開始」。

一位網友在《匿名2公社》貼出一段LINE對話，圖中見到老師在一名學生的家庭聯絡簿上留言，「XX的作業常要老師一對一指導，因為幾乎每一題都要教」、「無法從頭到尾只顧她一個人，還請家長回家後，再協助未完成的作業」。看得出該名學生在學習上出了狀況，無法完成學校給的家庭作業。

沒想到，下方家長的回應超嗆的，表示只想要女兒能輕鬆學習，不強迫女兒書一定要讀得好、成績一定要很好，並且沒有要求老師只顧自家小孩，質疑老師的留言「妳在講三小」、「妳能教就教，不要常常在五四三」。

貼文曝光引發熱議，眾人幾乎一面倒批評「沒禮貌的家長」、「家長的身教好重要」、「很多都是這樣逼老師放棄他的孩子」、「恐龍養小恐龍的開始」、「這樣子真的很母湯」、「把學校當托嬰班的意思」、「難怪現在沒有人要當老師」。

但也有人另有看法，認為「應該先瞭解一下小孩需要一對一教學的原因，說不定老師自己本身教法有問題，或是孩子在學習上不夠專注，然後幫助孩子解決問題，不然遇到其他老師還是會有同樣問題」、「這家長情商也太低！只是老師那一句因為無法從頭到尾只顧一人的確會讓家長黑人問號」，建議老師的措辭可以再修飾一下，避免造成誤會。

圖擷自《匿名2公社》
圖擷自《匿名2公社》

小學生 聯絡簿 恐龍家長

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